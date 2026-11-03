El pueblo de Corrientes ideal para descubrir la fauna y las tradiciones del Litoral.

Al viajar por Argentina , las preferencias suelen concentrarse en sitios como la Patagonia , las sierras de Córdoba o el Noroeste por su riqueza cultural . No obstante, en Corrientes hay una propuesta alejada de lo habitual, donde el ritmo es más pausado y que despierta el interés de los que buscan unas escapadas fuera de los recorridos más conocidos.

En este rincón de la provincia, la rutina transcurre con una cadencia diferente . El paisaje propone dejar atrás las apuradas, prestar atención al murmullo del agua , los sonidos del bosque y la presencia de animales que aparecen a plena vista . La vida diaria está profundamente ligada al ambiente natural , que impone sus propios tiempos y protagoniza cada jornada.

En medio de ese escenario se encuentra Colonia Carlos Pellegrini , una localidad de dimensiones reducidas en Corrientes que se consolidó como uno de los principales accesos a los Esteros del Iberá , considerados entre los humedales más extensos del planeta.

La localidad se extiende junto a la Laguna Iberá , en el territorio de la Reserva Natural Provincial que lleva esa misma denominación. Está situada aproximadamente a 120 kilómetros de Mercedes , uno de los principales centros urbanos de la región central correntina .

Gracias a su emplazamiento, el pueblo funciona como punto de partida para recorrer los esteros y conocer de cerca la diversidad de especies vegetales y animales que habitan este ambiente.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Colonia Carlos Pellegrini?

La propuesta turística está centrada, sobre todo, en los recorridos por los ambientes acuáticos y el contacto con la vida silvestre. Durante las excursiones en lancha, que suelen realizarse en las primeras horas de la mañana o cuando cae el sol, es posible avistar carpinchos, yacarés y ciervos de los pantanos, además de una gran variedad de aves que atrae especialmente a los amantes de la observación de especies.

Se estima que en la región habitan cerca de 350 variedades de aves, entre ellas algunas de actividad nocturna. Fuera de los recorridos acuáticos, también es posible adentrarse en el paisaje mediante circuitos guiados a pie, que permiten conocer las especies vegetales características del lugar y acercarse al pasado de la reserva.

La localidad, por su parte, ofrece un atractivo propio: sus construcciones de adobe y barro mantienen viva la arquitectura tradicional, mientras que las opciones para hospedarse incluyen desde establecimientos rurales hasta espacios para acampar. A esto se suma una propuesta culinaria de estilo hogareño, muchas veces acompañada por los acordes del chamamé.

Cómo llegar a Colonia Carlos Pellegrini

Quienes salgan en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con destino a Colonia Carlos Pellegrini, en los Esteros del Iberá, deberán cubrir una distancia cercana a los 880 kilómetros. El viaje demanda entre 10 y 12 horas, aproximadamente.

El recorrido comienza por la Ruta Nacional 9 en dirección a Zárate; desde allí, se continúa por la RN 12, atravesando el Puente Zárate-Brazo Largo hasta llegar a Ceibas. Luego, hay que seguir hacia el norte por la RN 14 hasta Mercedes.

A partir de Mercedes, el tramo final se realiza por la Ruta Provincial 40 (RP 40), que se extiende durante unos 120 kilómetros hasta Colonia Carlos Pellegrini. El camino alterna sectores pavimentados con aproximadamente 80 kilómetros de ripio, por lo que es necesario conducir con cuidado, sobre todo cuando se registran precipitaciones.