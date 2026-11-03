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3 de noviembre de 2026 - 13:19
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Luis Caputo, confirmó que ARCA suspenderá los embargos a las Pymes

Así también el Ministro de Hacienda, Luis Caputo, anunció que se extenderá el plan de pagos por deudas impositivas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Luis Caputo

El ministro de Economía Luis Caputo anunció cuatro medidas para pymes en la Conferencia Industrial de la UIA. Ante empresarios industriales, el jefe del Palacio de Hacienda dijo además que propondrá a los gobernadores la eliminación del impuesto a los sellos. "Entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no se va a solucionar en un mes o dos", dijo Caputo.

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Las medidas anunciadas por Caputo en relación a las medidas de suspensión por parte del ARCA, las mismas son:

  • Suspenderá embargos a las pymes hasta mayo del 2027
  • Extenderá planes para pagos atrasados con ARCA
  • Habilitará que las empresas puedan usar saldos tributarios a favor para cancelar pasivos
  • Confirmó que el Banco Nación empujará nuevos créditos.

Así también se adelantó que la primera medida será la suspensión de los embargos hasta mayo de 2027, con el objetivo de darles a las pequeñas y medianas empresas un mayor margen para ordenar sus cuentas.

1 de cada 7 Pymes sufrió embargos

La decisión del Gobierno llega en un contexto de dificultades crecientes en términos financieros para las pequeñas y medianas industrias. Según un relevamiento de la Fundación Observatorio PyME, una de cada siete industrias pymes sufrió embargos por parte de ARCA.

En la mayoría de los casos, las notificaciones llegaron dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de las obligaciones tributarias.

Según este informe, el principal motivo de los embargos fue el atraso en el pago de obligaciones corrientes, como el IVA, el impuesto a las Ganancias y los aportes a la seguridad social.

Dichas medidas, afirmó el informe, los embargos también estuvieron vinculados con la caída de planes de facilidades de pago, lo que refleja las dificultades de las empresas para mantenerse al día con sus compromisos fiscales.

Plazo de cobros

Según el Observatorio Pyme, el problema se agrava por el alargamiento de los plazos de cobro a los clientes, que afecta a la mitad de las industrias pymes. Según el informe, el plazo promedio de cobro se extendió hasta los 49 días, diez más que en 2025.

Esta demora genera una mayor presión sobre el capital de trabajo de las empresas, que deben afrontar sus obligaciones impositivas, salariales y comerciales mientras esperan recibir los pagos de sus ventas.

Las medidas que anunció Luis Caputo

En segundo lugar, Caputo anunció una ampliación del plan de facilidades de pago de deudas tributarias en 18 cuotas. El esquema, que hasta ahora contemplaba obligaciones vencidas hasta el 30 de junio, se extenderá a las deudas con vencimiento hasta el 31 de octubre.

La intención, dijo el Ministro, es otorgarles a las empresas "más holgura financiera", en un contexto en el que el elevado costo del financiamiento continúa siendo uno de los principales problemas para las pymes.

La tercera medida estará vinculada con la utilización de saldos a favor de las empresas para cancelar obligaciones aduaneras. Las pymes podrán aplicar el 100% de sus créditos por reintegros de exportación o IVA vinculado a exportaciones al pago de deudas aduaneras.

"Es ridículo que se esté debiendo plata al mismo tiempo que se les cobra", sostuvo Luis Caputo y señaló que la iniciativa constituye un primer paso hacia la implementación de una suerte de cuenta corriente única aduanera entre el Estado y las empresas.

La cuarta medida estará dirigida específicamente a la industria automotriz, a través de nuevas líneas de crédito del Banco Nación. Caputo anticipó que la entidad ofrecerá financiamiento para el sector con plazos de tres, cuatro o cinco años y tasas fijas cercanas al 20% anual.

"No hay ningún plan platita. Esto es solo tratar de darle una solución en la coyuntura a un problema heredado y que va a llevar tiempo solucionar, que es el del costo financiero", afirmó.

Impuestos a los sellos

El titular del Palacio de Hacienda adelantó que buscará un acuerdo con los gobernadores para eliminar el impuesto a los Sellos, un tributo provincial que calificó como altamente distorsivo para la actividad económica.

Según sus estimaciones, la recaudación de ese impuesto representa entre $4 billones y $5 billones anuales, equivalentes aproximadamente a entre 0,4% y 0,5% del PBI.

Dentro de la propuesta del Gobierno está que, para las provincias que adhieran a los regímenes como el RIGI, la Nación compense la mitad de la recaudación que actualmente obtienen por Sellos, a cambio de que las jurisdicciones resignen la otra mitad y eliminen el impuesto.

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