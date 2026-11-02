Caen las acciones y los bonos argentinos: el riesgo país sube a 797 puntos y el dólar alcanza un nuevo máximo

Los mercados financieros comenzaron noviembre con resultados dispares. Mientras las principales bolsas de Estados Unidos registraron ganancias de hasta 0,8%, impulsadas por una fuerte caída del precio internacional del petróleo, las acciones y los bonos argentinos operaron en baja este lunes 2 de noviembre y el riesgo país volvió a subir , hasta alcanzar los 797 puntos básicos.

Economía. El riesgo país volvió a subir y llegó a los 790 puntos, su máximo en 2026

Economía. Las acciones argentinas caen hasta un 9% y el riesgo país sube a 755 puntos tras las elecciones en Brasil

La tendencia negativa también se reflejó en el mercado cambiario, donde el dólar oficial alcanzó nuevos máximos nominales. Los inversores mantienen la atención sobre la situación económica argentina, las necesidades de financiamiento del país y los compromisos de deuda previstos para 2027.

Según los datos de la rueda, alrededor de las 16, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedía 2,4% y se ubicaba en 89.808 puntos . La caída prolongaba el desempeño negativo registrado durante octubre y contrastaba con las ganancias observadas en Wall Street.

Entre las compañías argentinas que cotizan en Nueva York, las mayores pérdidas se concentraban en el sector energético. YPF bajaba 6%, Vista Energy 5,5% y Pampa Energía 3,7% , mientras que Grupo Galicia retrocedía 3,3%. En sentido contrario, Mercado Libre registraba un avance del 5,2%.

Las acciones argentinas caen.

El riesgo país se acerca a los 800 puntos

Los bonos soberanos argentinos en dólares, tanto Bonares como Globales, perdieron las ganancias iniciales y pasaron a registrar una caída promedio del 0,7%. Como consecuencia, el riesgo país medido por JP Morgan aumentó diez unidades y llegó a 797 puntos básicos, su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025, según la información difundida durante la jornada.

Este indicador refleja la diferencia entre el rendimiento que exigen los inversores por los bonos argentinos y el de los títulos del Tesoro estadounidense. Su aumento representa una señal de mayor percepción de riesgo y dificulta el acceso del país al financiamiento internacional en condiciones favorables.

Por qué caen los activos argentinos

La debilidad de los mercados locales está vinculada con una combinación de factores internacionales y económicos internos. Entre ellos aparecen las dudas sobre la capacidad del Gobierno para acumular reservas, los vencimientos de deuda en moneda extranjera previstos para 2027 y la incertidumbre sobre la evolución de la actividad económica.

Riesgo país.

El analista financiero Christian Buteler consideró que la diferencia entre el riesgo país argentino y el de otros países de la región responde principalmente al desempeño de la economía. “A un año de las elecciones la divergencia entre el riesgo país de Argentina con el de la región parece ser más por la evolución de la economía que por el riesgo electoral”, afirmó.

Por su parte, el economista Gustavo Ber señaló que el elevado riesgo país refleja las dificultades de financiamiento. Según explicó, los inversores siguen atentos a las señales sobre cómo Argentina afrontará sus obligaciones en dólares, en un escenario de tasas que limita su acceso a los mercados.

El dólar oficial también subió

En el mercado cambiario, el dólar mayorista aumentó $11,50 y alcanzó los $1.545,50, una suba del 0,7% respecto de la jornada anterior. Por su parte, el dólar minorista del Banco Nación avanzó cinco pesos y se ubicó en $1.565 para la venta, con un incremento del 0,3%.

Ambas cotizaciones marcaron nuevos máximos nominales, de acuerdo con los valores informados durante la rueda. Este movimiento se produjo en paralelo con la baja de los títulos públicos y las acciones argentinas.

Cotización del dólar. Dólar

El petróleo cae cerca de 8% y favorece a Wall Street

En el escenario internacional, la atención estuvo puesta en la fuerte caída del petróleo, asociada con las expectativas de avances diplomáticos en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Los contactos entre representantes iraníes y mediadores de Qatar alimentaron la posibilidad de una reducción de las interrupciones en el suministro energético de Oriente Medio.

Los contratos futuros del petróleo Brent retrocedían 7,8%, hasta los 104,50 dólares por barril, mientras que el WTI bajaba 7,6% y cotizaba a 90,19 dólares. El descenso del crudo contribuyó a mejorar el comportamiento de los principales índices de Wall Street, que avanzaban hasta 0,8%.

De esta manera, el comienzo de noviembre dejó un contraste entre los mercados internacionales y los activos argentinos. Mientras las bolsas estadounidenses reaccionaron favorablemente a la baja del petróleo, los inversores continuaron mostrando cautela frente a las perspectivas económicas y financieras del país.