El riesgo país se acerca a los 720 puntos y alcanza su máximo en un año

El riesgo país vuelve a subir y se acerca a los 720 puntos. Qué significa este indicador y cómo puede afectar a la economía argentina.

El riesgo país argentino volvió a subir este viernes 23 de octubre y alcanzó los 717 puntos básicos , su nivel más alto en los últimos 12 meses. El indicador elaborado por el banco JP Morgan registró un incremento de 13 unidades respecto del cierre anterior , en una jornada marcada por las caídas en buena parte de los mercados internacionales.

La suba vuelve a poner la atención sobre la confianza de los inversores en la economía argentina y el costo que enfrenta el país para conseguir financiamiento en el exterior. Aunque se trata de un indicador que suele aparecer en las noticias económicas, sus movimientos también permiten entender las dificultades que puede encontrar el Estado para acceder al crédito.

El indicador de JP Morgan mide la diferencia entre el rendimiento que exigen los inversores por los bonos de un país y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia internacional de menor riesgo. Cuando los bonos argentinos pierden valor y sus rendimientos aumentan, esa diferencia suele ampliarse. Como consecuencia, el riesgo país sube y refleja una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores.

Este viernes, el indicador argentino avanzó 13 puntos básicos respecto de la jornada anterior y llegó a 717 unidades. El movimiento se produjo en un contexto internacional desfavorable para buena parte de las bolsas, aunque el comportamiento del riesgo país también depende de factores propios de la economía argentina.

Entre los elementos que pueden influir se encuentran las expectativas sobre la capacidad de pago de la deuda, las reservas internacionales, la situación fiscal, la disponibilidad de dólares y la estabilidad económica. El aumento del indicador no significa que el país haya dejado de pagar sus compromisos, pero sí muestra que los inversores exigen una mayor compensación para asumir el riesgo de prestar dinero a la Argentina.

Por eso, su evolución es seguida de cerca por bancos, empresas, fondos de inversión y autoridades económicas.

Qué significa el riesgo país y por qué es importante estar atentos

Aunque el riesgo país parece un dato lejano a la economía cotidiana, su comportamiento ayuda a entender las condiciones financieras que enfrenta la Argentina.

Se expresa en puntos básicos: cada 100 puntos equivalen a un punto porcentual. Por ejemplo, un riesgo país de 717 puntos representa una diferencia aproximada de 7,17 puntos porcentuales respecto del rendimiento de los bonos estadounidenses de referencia. Esto no significa que la Argentina pague automáticamente una tasa de interés del 7,17%. Esa cifra representa un diferencial que se suma al rendimiento de referencia y que puede variar según el plazo y las características de cada bono.

Cuando el riesgo país aumenta, conseguir nuevos préstamos en los mercados internacionales suele resultar más costoso. Esto puede complicar las posibilidades de refinanciar deuda, financiar proyectos o atraer inversiones.

Las empresas argentinas también pueden verse afectadas, ya que el riesgo soberano suele influir sobre las condiciones de financiamiento que consiguen en el exterior.

¿Y cómo puede impactar en las familias? No existe una relación automática entre una suba del riesgo país y el precio de los alimentos, el dólar o las tasas de los préstamos personales. Sin embargo, si el indicador permanece elevado durante un período prolongado, puede contribuir a un escenario de menor inversión, crédito más caro y dificultades para impulsar la actividad económica.

Por el contrario, una reducción sostenida suele interpretarse como una mejora en la percepción de riesgo y puede facilitar el acceso al financiamiento.

Por eso es importante seguir su evolución, aunque sin sacar conclusiones por una sola jornada. Para comprender qué sucede con la economía argentina, el riesgo país debe analizarse junto con otros indicadores, como la inflación, el dólar, las reservas del Banco Central, el empleo y la actividad económica.

Con los 717 puntos registrados este viernes, Argentina vuelve a ubicarse en un nivel que refleja las dificultades para recuperar condiciones de financiamiento más favorables. Su evolución durante las próximas jornadas permitirá observar si se trata de una suba transitoria o de una tendencia más prolongada.