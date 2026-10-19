lunes 19 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de octubre de 2026 - 12:47
Economía.

Caen los bonos argentinos y el riesgo país alcanza su máximo de 2026

Los bonos argentinos retroceden en Wall Street y el riesgo país llegó a 675 puntos, su nivel más alto del año. Crece la tensión en los mercados.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Caen los bonos argentinos y el riesgo país alcanza su máximo de 2026

Caen los bonos argentinos y el riesgo país alcanza su máximo de 2026

Lee además
Riesgo país.
Economía.

El riesgo país volvió a superar los 600 puntos y las acciones argentinas cayeron
Día complicado para los mercados: caen las acciones y sube el riesgo país
Mercados.

Las acciones argentinas se desploman y el riesgo país llega a 640 puntos

La jornada estuvo marcada por la presión sobre los títulos públicos argentinos, que operaron con pérdidas en Wall Street. Según los datos publicados por Infobae durante la mañana, los bonos Globales mostraban un retroceso promedio del 0,5%, mientras que el indicador elaborado por JP Morgan avanzaba 28 unidades.

El riesgo país llegó a 675 puntos y marcó un nuevo máximo

El riesgo país alcanzó los 675 puntos básicos, después de comenzar la jornada en 647 unidades. Con este movimiento, el indicador llegó a su nivel más elevado del año y volvió a encender las señales de preocupación entre los inversores.

La suba también se suma a una tendencia negativa registrada durante las últimas semanas. En el último mes, el riesgo país acumuló un incremento de aproximadamente 150 puntos, en un escenario de volatilidad financiera.

Este indicador mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de menor riesgo. Cuando aumenta, significa que los inversores exigen una mayor rentabilidad para financiar al país, debido a la percepción de un riesgo más elevado. Por eso, una suba sostenida puede dificultar el acceso de la Argentina al crédito internacional y encarecer las posibilidades de conseguir financiamiento en los mercados.

Por qué caen los bonos argentinos

Los bonos soberanos argentinos registraron pérdidas durante las primeras operaciones de este lunes. Los títulos Globales, emitidos bajo legislación extranjera, mostraban una baja promedio del 0,5%.

El retroceso en el precio de los bonos tiene una relación directa con la evolución del riesgo país: cuando los títulos pierden valor, aumenta el rendimiento que exigen los inversores y, en consecuencia, suele subir el indicador. El comportamiento de la deuda argentina se produce en un contexto de incertidumbre económica y financiera, tanto en el plano internacional como en el mercado local.

La evolución de los bonos es seguida de cerca por los operadores porque funciona como una señal de confianza sobre la capacidad de pago del país y sus perspectivas económicas.

Qué significa la suba del riesgo país para Argentina

El aumento del riesgo país no implica una suba inmediata de los precios de los productos o servicios que pagan los consumidores. Sin embargo, tiene consecuencias sobre las condiciones financieras de la economía.

Un indicador elevado dificulta que el Estado consiga financiamiento externo a tasas accesibles y también puede afectar las condiciones de crédito para empresas que buscan invertir o desarrollar proyectos.

En este escenario, los inversores seguirán atentos al comportamiento de los bonos y a las señales económicas que puedan influir en las expectativas del mercado.

Los valores informados corresponden a las operaciones de la mañana del lunes 19 de octubre, por lo que tanto las cotizaciones de los títulos públicos como el riesgo país pueden registrar nuevas variaciones durante el resto de la jornada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El riesgo país volvió a superar los 600 puntos y las acciones argentinas cayeron

Las acciones argentinas se desploman y el riesgo país llega a 640 puntos

El riesgo país subió por sexto día consecutivo y los bonos volvieron a caer

El Gobierno lanzó un nuevo plan de retiro voluntario para 20 mil empleados estatales

Las ventas por el Día de la Madre 2026 bajaron 1,4% interanual

Lo que se lee ahora
Alacranes en Jujuy (foto: Conicet) video
Precaución.

Alacranes en Jujuy: cómo reconocer las especies peligrosas y qué hacer ante una picadura

Por  Judith Girón

Las más leídas

Alerta por viento  (Foto ilustrativa).
Tiempo.

Jujuy bajo alerta amarilla por tres días: anuncian vientos intensos y aumento de temperaturas

Súper Niño: qué se espera en Jujuy
Fenómeno.

Super Niño: qué efectos podría tener en Jujuy y qué zonas están en alerta

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre
Sorteo.

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre

Gimnasia de Jujuy ganó en Mataderos y quedó tercero en la Zona B
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy ganó en Mataderos y quedó tercero en la Zona B

El padre Manuel Alfaro aseguró que la organización del viaje del Papa León XIV continúa, pero aclaró que todavía no existe una comunicación oficial del Vaticano video
Jujuy.

Visita del Papa León XIV a la Argentina: la Iglesia pide esperar la confirmación del Vaticano

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel