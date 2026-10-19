Caen los bonos argentinos y el riesgo país alcanza su máximo de 2026

La deuda argentina comenzó la semana con números negativos en los mercados internacionales . Este lunes 19 de octubre, los bonos soberanos registraron nuevas caídas y el riesgo país subió hasta los 675 puntos básicos , el valor más alto alcanzado en lo que va de 2026.

La jornada estuvo marcada por la presión sobre los títulos públicos argentinos, que operaron con pérdidas en Wall Street. Según los datos publicados por Infobae durante la mañana, los bonos Globales mostraban un retroceso promedio del 0,5%, mientras que el indicador elaborado por JP Morgan avanzaba 28 unidades.

El riesgo país alcanzó los 675 puntos básicos, después de comenzar la jornada en 647 unidades . Con este movimiento, el indicador llegó a su nivel más elevado del año y volvió a encender las señales de preocupación entre los inversores.

La suba también se suma a una tendencia negativa registrada durante las últimas semanas. En el último mes, el riesgo país acumuló un incremento de aproximadamente 150 puntos , en un escenario de volatilidad financiera.

Este indicador mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de menor riesgo. Cuando aumenta, significa que los inversores exigen una mayor rentabilidad para financiar al país, debido a la percepción de un riesgo más elevado. Por eso, una suba sostenida puede dificultar el acceso de la Argentina al crédito internacional y encarecer las posibilidades de conseguir financiamiento en los mercados.

Por qué caen los bonos argentinos

Los bonos soberanos argentinos registraron pérdidas durante las primeras operaciones de este lunes. Los títulos Globales, emitidos bajo legislación extranjera, mostraban una baja promedio del 0,5%.

El retroceso en el precio de los bonos tiene una relación directa con la evolución del riesgo país: cuando los títulos pierden valor, aumenta el rendimiento que exigen los inversores y, en consecuencia, suele subir el indicador. El comportamiento de la deuda argentina se produce en un contexto de incertidumbre económica y financiera, tanto en el plano internacional como en el mercado local.

La evolución de los bonos es seguida de cerca por los operadores porque funciona como una señal de confianza sobre la capacidad de pago del país y sus perspectivas económicas.

Qué significa la suba del riesgo país para Argentina

El aumento del riesgo país no implica una suba inmediata de los precios de los productos o servicios que pagan los consumidores. Sin embargo, tiene consecuencias sobre las condiciones financieras de la economía.

Un indicador elevado dificulta que el Estado consiga financiamiento externo a tasas accesibles y también puede afectar las condiciones de crédito para empresas que buscan invertir o desarrollar proyectos.

En este escenario, los inversores seguirán atentos al comportamiento de los bonos y a las señales económicas que puedan influir en las expectativas del mercado.

Los valores informados corresponden a las operaciones de la mañana del lunes 19 de octubre, por lo que tanto las cotizaciones de los títulos públicos como el riesgo país pueden registrar nuevas variaciones durante el resto de la jornada.