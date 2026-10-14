miércoles 14 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de octubre de 2026 - 18:55
Economía.

El riesgo país volvió a superar los 600 puntos y las acciones argentinas cayeron

El indicador elaborado por JP Morgan subió en una jornada marcada por la incertidumbre internacional, mientras el dólar se mantuvo estable.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Riesgo país.

Riesgo país.

Lee además
Dólar y riesgo país (Foto ilustrativa)
Economía.

El riesgo país volvió a superar los 600 puntos y el dólar oficial alcanzó un récord de $1.545
El riesgo país trepa por encima de los 640 puntos y marca un máximo anual. 
Economía.

El riesgo país trepa por encima de los 640 puntos y marca un máximo anual

El indicador elaborado por JP Morgan registró una suba de 14 unidades respecto del cierre del martes, cuando había terminado en 597 puntos. El incremento fue de aproximadamente 2,3% en una sola rueda.

Qué significa la suba del riesgo país

El riesgo país es uno de los indicadores que sigue de cerca el mercado para medir cuánto más debería pagar un país para financiarse en dólares en comparación con Estados Unidos.

Cuando el indicador aumenta, significa que los inversores perciben un mayor riesgo asociado a la deuda soberana argentina. Esto puede traducirse en un mayor costo para acceder al financiamiento internacional.

La suba de este miércoles estuvo vinculada con el comportamiento de los bonos argentinos utilizados para calcular el indicador.

Riesgo pa&iacute;s en Argentina.

Riesgo país en Argentina.

Las acciones argentinas operaron a la baja

El movimiento también se reflejó en las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, que cerraron mayormente con pérdidas.

La jornada se desarrolló además en un contexto de mayor cautela en los mercados internacionales luego de conocerse el dato de inflación de Estados Unidos. El Índice de Precios de Consumo registró en septiembre una suba interanual del 3,7%.

Según el economista Gustavo Ber, este escenario generó una reacción negativa en Wall Street que terminó trasladándose a los activos argentinos.

El dólar se mantuvo estable

Mientras el riesgo país avanzó, el dólar mostró una jornada de mayor estabilidad. En las pantallas del Banco Nación, la cotización se mantuvo en $1.535, mientras que el tipo de cambio mayorista cerró en $1.513.

En los dos primeros días de la semana, teniendo en cuenta que el lunes fue feriado, el dólar mayorista acumuló una baja de $4.

En este contexto, los inversores también mantienen la atención sobre el escenario político argentino y las señales que puedan surgir de las conversaciones entre el Gobierno y los gobernadores.

De acuerdo con el análisis citado, el mercado busca definiciones sobre el escenario electoral y posibles acuerdos políticos que puedan marcar el rumbo de los próximos meses.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El riesgo país volvió a superar los 600 puntos y el dólar oficial alcanzó un récord de $1.545

El riesgo país trepa por encima de los 640 puntos y marca un máximo anual

Tras las elecciones en Brasil, cómo quedó el riesgo país y las acciones argentinas

El riesgo país volvió a subir y se acerca a los 600 puntos

Muerte de Diego Maradona: Fernando Burlando pidió 15 años de prisión para Leopoldo Luque

Lo que se lee ahora
Alerta en Misiones por la crecida del río Paraná.
País.

El Niño: crece el río Paraná en Misiones y el agua avanza sobre la costanera de Puerto Piray

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hasta cuándo siguen las lluvias en Jujuy 
Jujuy.

Se extendió el alerta amarilla en Jujuy: hasta cuándo siguen las lluvias

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: Se habilitó el link para la pre inscripción en toda la provincia
Educación.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: Se habilitó el link para la pre inscripción en toda la provincia

Una camioneta chocó con un caballo suelto sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Una camioneta chocó con un caballo suelto sobre Ruta 9

Jorge Roña Castro.
País.

Murió Jorge "Roña" Castro, ex campeón mundial de boxeo

Los detenidos con el nuevo Régimen Penal Juvenil en Jujuy (Foto ilustrativa) video
Jujuy.

Ley Penal Juvenil: cuántos son los menores denunciados y cuántos los imputados en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel