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5 de octubre de 2026 - 17:30
Economía.

Tras las elecciones en Brasil, cómo quedó el riesgo país y las acciones argentinas

El resultado de las elecciones en Brasil tuvo un efecto inmediato en los mercados argentinos: qué pasó con el riesgo país y las acciones.

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Tras las elecciones en Brasil, cómo quedó el riesgo país y las acciones argentinas

El S&P Merval de la Bolsa porteña avanzó 3,7% en pesos y alcanzó los 2.869.488 puntos, luego de haber retrocedido 4,4% durante la semana anterior y 7,1% en septiembre.

Las acciones argentinas que más subieron

Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street también tuvieron una jornada positiva. Entre las principales subas se destacaron:

  • Mercado Libre: +9,6%
  • Banco Francés: +7,7%
  • Banco Supervielle: +7,6%
  • Telecom: +7,1%

Según el informe, las acciones argentinas en el exterior llegaron a registrar ganancias de hasta 10%.

El riesgo país quedó en 599 puntos

Riesgo país y acciones argentinas.

Riesgo país y acciones argentinas.

Otro de los datos destacados de la jornada fue la evolución del riesgo país, indicador elaborado por JP Morgan que mide el diferencial entre las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las de países emergentes.

Para Argentina, el indicador cayó 49 puntos, un 7,6%, y terminó en 599 unidades.

A su vez, los bonos soberanos argentinos en dólares, entre Bonares y Globales, registraron una recuperación promedio del 2,1%.

El efecto de las elecciones en Brasil

El mercado brasileño también tuvo una fuerte reacción. El índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo subió 8,9%, hasta los 209.176 puntos, luego del resultado de la primera vuelta electoral.

La consultora Max Capital consideró que el resultado es favorable para Argentina y señaló que un real más fuerte, tasas más bajas y la posibilidad de contar con un aliado dentro del Mercosur podrían beneficiar los planes del Gobierno de Javier Milei.

Por su parte, Damián Vlassich, de IOL, sostuvo que los mercados interpretaron el resultado electoral brasileño como favorable y se produjo una rápida revaluación de acciones, bonos y del tipo de cambio.

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