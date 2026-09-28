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28 de septiembre de 2026 - 17:16
Economía.

El riesgo país trepa por encima de los 640 puntos y marca un máximo anual

El riesgo país volvía a subir este lunes y alcanzaba los 642 puntos, su nivel más elevado del año. El dólar oficial marcaba un nuevo récord en el Banco Nación, donde se ofrecía a $1550 para la venta.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El riesgo país trepa por encima de los 640 puntos y marca un máximo anual.&nbsp;

El riesgo país trepa por encima de los 640 puntos y marca un máximo anual. 

El riesgo país seguía en ascenso este lunes y se ubicaba en 642 puntos, en máximos para el año. Mientras tanto, el dólar oficial alcanzaba un nuevo récord en el Banco Nación, con una cotización de $1550 para la venta.

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Los mercados argentinos operaban en baja este lunes, con caídas en acciones y bonos, mientras el dólar avanzaba levemente y el riesgo país volvía a subir, en medio de una menor demanda de activos locales por los flojos indicadores económicos.

Pasado el mediodía, los bonos soberanos en dólares registraban una baja promedio del 1,8%, tanto para Bonares como para Globales. Por su parte, el riesgo país subía 32 puntos y se ubicaba en 641 unidades, un máximo desde diciembre del año pasado.

El indicador, utilizado como referencia para medir el riesgo de invertir en un país, registra un incremento del 25,2% en lo que va de septiembre y refleja el mayor costo de financiamiento frente a los bonos del Tesoro estadounidense.

El escenario económico también pesa sobre las expectativas de los inversores. La baja del PBI en el segundo trimestre y el retroceso registrado por la actividad en julio plantean el riesgo de que la economía entre en una recesión técnica, mientras que el desempleo y la pobreza también mostraron un deterioro.

En el frente externo, las exportaciones continúan firmes, pero el BCRA desaceleró considerablemente sus compras de dólares. La entidad y el Tesoro también intervienen para contener la presión sobre el peso, mientras crece la demanda privada de divisas.

El Gobierno, por su parte, atribuye el aumento del riesgo país al contexto internacional y sostiene que la mayor volatilidad debería comenzar a moderarse durante los próximos meses.

El dólar volvió a subir y las acciones argentinas operaron en baja

Mientras tanto, el dólar oficial registraba una suba de $5 en el Banco Nación y cotizaba a $1500 para la compra y $1550 para la venta, su mayor valor nominal hasta el momento.

En el mercado informal, el dólar blue también operaba en alza y se ofrecía a $1565, mientras que se compraba a $1545.

En el exterior, las acciones argentinas operaban con mayoría de bajas en Nueva York. Entre los principales retrocesos se destacaban los ADRs de Central Puerto, que perdían 6,8%, y los de Supervielle y Galicia, que cedían 4,3% cada uno.

En sentido contrario, las acciones de Corporación América se destacaban con una fuerte suba del 7,3% en Wall Street. El avance se producía luego de que se confirmara la extensión hasta 2049 de la concesión de Aeropuertos Argentina, que contempla una inversión adicional de US$600 millones.

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