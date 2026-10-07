El riesgo país volvió a subir y se acerca a los 600 puntos.

El riesgo país volvió a subir este miércoles y se acercó nuevamente a los 600 puntos, luego de la baja que había registrado tras las elecciones en Brasil. El indicador elaborado por J.P. Morgan volvió a reflejar una mayor cautela entre los inversores.

Economía. El riesgo país trepa por encima de los 640 puntos y marca un máximo anual

Los mercados de Wall Street mostraban este miércoles una tendencia negativa , con los principales índices registrando pérdidas de entre 0,4% y 0,6% . En paralelo, volvieron a subir los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense: la tasa a diez años se ubicaba en 5,82% anual , después de tocar un máximo de 5,34% durante la jornada.

En el mercado energético, el Brent comenzó a registrar pérdidas y retrocedía alrededor de un 1% . El barril del Mar del Norte para entrega en diciembre se pactaba a USD 99,89 , con una baja del 0,7% .

El S&P Merval operaba en terreno negativo este miércoles. A las 14:50 , el principal índice de la Bolsa porteña bajaba 1,8% y se ubicaba en 2.840.000 puntos , en una jornada marcada por el contexto adverso de los mercados internacionales.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaban mayormente en rojo. Los ADR de los bancos encabezaban las pérdidas, con caídas cercanas al 3%, en línea con el comportamiento negativo de los mercados internacionales.

La deuda argentina también operaba en terreno negativo. Los bonos soberanos en dólares caían en promedio 0,4%, mientras el riesgo país subía 13 unidades y se ubicaba en 590 puntos básicos. Durante la mañana, el indicador había llegado a tocar los 600 puntos.

Si bien el indicador se ubica por debajo de los niveles de la semana pasada, todavía se mantiene por encima de los mínimos de julio, cuando llegó a marcar 402 puntos básicos.

Qué pasó con el dólar

El dólar mayorista sube a $1.522 y se ubica dos pesos por encima del cierre de ayer. En este contexto, el Banco Central fijó en $1.926,72 el extremo superior de la banda de flotación cambiaria, un dato seguido de cerca por los operadores.

Con estos valores, la brecha entre el dólar mayorista y el techo de la banda cambiaria alcanza el 26,59%, lo que representa una diferencia de $404,72 entre ambas cotizaciones.

Por su parte, el dólar minorista permanece estable en $1.540, el mismo valor registrado durante la jornada anterior. Con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, el dólar turista alcanza los $2.002.

El dólar blue escala a $1.555, con lo que la diferencia frente al oficial se amplía a $15. Por su parte, los dólares financieros presentan comportamientos dispares: el MEP baja 0,17% y cotiza a $1.539,90, mientras el CCL sube 0,15% hasta los $1.616,19.