El riesgo país supera los 700 puntos y los bonos argentinos profundizaron las pérdidas

Los bonos argentinos operan este martes con un retroceso medio del 1,5% , de acuerdo con la cotización de los bonos Globales bajo legislación extranjera en Wall Street. Por su parte, los instrumentos denominados en dólares (hard dollar) acumulan una depreciación promedio del 6% durante el último mes.

Por otro lado, los vencimientos más largos registran pérdidas que superan el 7%. Por su parte, el riesgo país argentino, elaborado por JP Morgan , avanzaba 35 puntos a las 10:15 y se ubicaba en 710 puntos básicos , su registro más elevado desde el 24 de octubre de 2025. De esta manera, el indicador acumula ocho jornadas consecutivas con variaciones positivas.

En los últimos 30 días , el índice experimentó un incremento de 185 puntos básicos, equivalente a un alza del 35% . Este indicador refleja la diferencia entre los rendimientos de los títulos soberanos argentinos y los bonos del Tesoro estadounidense con plazos de vencimiento similares. Su valor más bajo de 2026 se había registrado el 10 de julio, cuando descendió hasta los 403 puntos.

Según explicó Pablo Lazzati, director ejecutivo de Insider Finance , la tendencia se debe a varios elementos que confluyen en el escenario financiero: el aumento de los tipos de interés en Estados Unidos luego de conocerse los datos más recientes de inflación, el menor apetito internacional por los activos de mercados emergentes y la proximidad de las elecciones de 2027, un factor que los inversores comienzan a contemplar en sus decisiones y en la valuación de los activos.

En esa línea, agregó: "No vemos un deterioro en los fundamentos que sostienen la capacidad de pago. El superávit fiscal se mantiene, el BCRA sigue acumulando reservas y el Tesoro acaba de conseguir un rollover del 136% en su última licitación”.

“Lo que estamos viendo es una suba en la prima de riesgo que exigen los inversores, más vinculada a la incertidumbre que a los números de la economía. La experiencia muestra que la convergencia del riesgo país no es lineal y que este tipo de correcciones son parte del proceso. Para el inversor, este escenario abre oportunidades", detalló.

A continuación, señaló que los títulos de deuda con vencimientos más lejanos ya ofrecen retornos superiores al 12% en dólares, por lo que las cotizaciones actuales reflejan un panorama particularmente desafiante. En ese contexto, aconsejó evitar desprenderse de los activos durante las jornadas de inestabilidad y, en cambio, utilizar las fluctuaciones del mercado para volver a conformar posiciones de forma paulatina.

Las tasas internacionales y la incertidumbre local

Mauro Carrizo, responsable del área de gestión patrimonial de Cocos, señaló que “la suba del riesgo país se da en un contexto en el que la tasa larga norteamericana viene subiendo: el bono del Tesoro a 10 años está en la zona de 5,15%. Estamos en un escenario de tasas globales altas, más allá de que empieza a aparecer cierta demanda a estos niveles, y ese es el principal factor detrás de la suba. Las tasas argentinas suben más porque nuestro beta es más alto. Cuando el mercado global se pone más exigente, los activos de mayor riesgo amplifican el movimiento, y Argentina es uno de ellos. En el corto plazo puede haber desacoples, porque lo local agrega ruido, pero la tendencia de fondo la marca la tasa global”.

“Esto opaca algo que debería ser lo central del análisis: el BCRA sigue comprando reservas. En otro contexto, ese dato tendría un impacto positivo mucho más visible en los bonos. Vemos al riesgo país como algo volátil de acá en adelante. Creemos que va a ser difícil verlo nuevamente en la zona de 400 puntos básicos, incluso si la tasa afuera afloja. Ya entramos en un contexto de ruido político, y por más que las variables globales se acomoden, la incertidumbre local va a seguir presente”, añadió Carrizo.

“La plaza financiera local operó bajo presión vendedora. Las acciones argentinas continuaron con su tendencia bajista mientras que los bonos soberanos en dólares profundizaron las pérdidas acumuladas en las últimas sesiones. Este escenario de mayor aversión al riesgo local impulsó al indicador de riesgo país”, describió Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.