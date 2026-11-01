CEDEMS declaró el estado de alerta y anunció medidas para el martes 3 de noviembre

CEDEMS declaró el estado de alerta y anunció medidas para el martes 3 de noviembre

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) realizó este sábado 31 de octubre una asamblea extraordinaria en la que resolvió declarar el estado de alerta y movilización. El gremio docente exigió la apertura de paritarias salariales, un incremento del presupuesto educativo y medidas para abordar la situación de salud mental de los trabajadores de la educación.

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A través de un comunicado, la Comisión Directiva informó que durante el encuentro se debatieron las condiciones laborales y salariales que atraviesa la docencia jujeña, además de aprobarse un cronograma de acciones para noviembre.

Uno de los principales puntos aprobados fue exigir al Gobierno provincial la apertura de negociaciones salariales. Desde el sindicato señalaron que ya presentaron un pedido formal de paritarias ante el incremento de los servicios públicos y su impacto en los ingresos docentes.

También solicitaron un aumento del presupuesto destinado a educación para mejorar la infraestructura escolar y garantizar la cobertura de los cargos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Otro de los ejes fue la salud mental docente. La asamblea planteó la necesidad de declarar la emergencia en esta materia e impulsar un debate bajo la consigna "¿Quién cuida a las que cuidan?".

Entre las resoluciones se estableció realizar un relevamiento de las condiciones laborales y emocionales en las instituciones educativas, promover una campaña provincial por una Ley de Salud Mental y acelerar la elaboración de protocolos de protección integral para docentes.

Además, el gremio cuestionó situaciones de presunto maltrato por parte del personal de Junta Médica y Reconocimiento Médico y pidió visibilizar estas problemáticas.

En materia de género, la asamblea también expresó su solidaridad y reclamó justicia por Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes. En el documento, CEDEMS manifestó: "Denunciamos y responsabilizamos al Estado por el atroz femicidio de la compañera docente".

El plan de lucha de CEDEMS para noviembre

La asamblea aprobó una serie de actividades para visibilizar los reclamos, que comenzarán el martes 3 de noviembre con un cartelazo en las escuelas, bajo la consigna "¿Quién cuida a los que cuidan?".

También se realizarán volanteadas y acciones de concientización en distintos puntos estratégicos de la provincia.

Para el martes 10 de noviembre, Día de la Tradición, el gremio anunció la presentación pública de los datos relevados por los delegados escolares, mediante mateadas, sentadas y actividades en la Plaza Central.

Además, se prevé una jornada de exposición para visibilizar el pluriempleo y la precarización laboral docente. La organización también propuso impulsar acciones conjuntas con las bases de ADEP y otros sectores de trabajadores en conflicto.

Entre las resoluciones finales, CEDEMS manifestó su solidaridad con los docentes y trabajadores de Bolivia y expresó su repudio a lo que denominó "estado de excepción" en ese país.