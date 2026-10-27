El CEDEMS realizará una nueva marcha de antorchas este viernes en San Salvador de Jujuy

Marcha de antorchas en San Salvador de Jujuy (Archivo)

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) convocó, a través de sus redes sociales, a una nueva marcha de antorchas para este viernes 30 de octubre desde las 20 en San Salvador de Jujuy.

“Marchamos por la reapertura de paritarias, contra los descuentos salariales y por el reconocimiento de la antigüedad docente de quienes iniciaron su carrera en el sector privado”, afirmaron desde el gremio.

Así también anunciaron que la marcha es para hacer escuchar el reclamo docente y que “la unidad y la organización de la docencia son fundamentales para defender nuestro salario, nuestra dignidad y la educación pública”.

Aparición con vida de Nancy Godoy Otro de los puntos de la marcha es por la aparición con vida de Nancy Godoy, la docente desaparecida desde comienzos de octubre en el departamento de Esquina en la provincia de Corrientes

Por la desaparición de la docente hay cinco detenidos. Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio. Leguizamón fue acusada de homicidio simple, mientras que Bordón está imputado por falso testimonio.

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