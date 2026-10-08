Desde el CEDEMS "exigen" la devolución de los descuentos de los días de paro

CEDEMS marcha este miércoles (Archivo)

Durante la tarde de este miércoles autoridades del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) presentaron una nota a la Secretaria de Trabajo solicitando una "audiencia urgente” para abordar las problemáticas del sector docente y la intervención del organismo ante los descuentos que denunciaron como “indebidos y confiscatorios”.

Así también entregaron en el Ministerio de Hacienda reclamos de los profesores sobre descuentos en los haberes y se lamentaron de que no fueron recibidos por ninguna autoridad. “Exigimos la revisión de las liquidaciones, el reintegro de los descuentos mal aplicados y respuestas concretas”, afirmaron en las redes sociales del gremio.

“No sabemos qué días nos están descontando” La Secretaria General del CEDEMS, Mercedes Sosa, dijo que “las paritarias, aparentemente ya estarían cerradas y estamos totalmente en desacuerdo”, y agregó que “ante la urgencia de nuestro sector necesitamos que los funcionarios nos atiendan”.

En este sentido Sosa le pidió, mediante nota, al Secretario de Trabajo Fredy Berdeja “que intervenga con los descuentos los cuales consideramos confiscatorios. Ya que estuvimos demostrando que son impropios, indebidos y que no corresponden”.

“No tienen nada que ver con lo que un docente cobra por tres o cuatro horas cátedras”, sostuvo la dirigente gremial sobre los descuentos y dijo que “hasta el momento no sabemos qué días nos están descontando, este ya sería el tercer mes que nos descuentan”, finalizó.

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