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28 de octubre de 2026 - 20:06
Jujuy.

El CEDEMS pidió reapertura de paritarias y convocó a una marcha de antorchas

La secretaria general del CEDEMS, Mercedes Sosa, dijo que “no hay una nueva convocatoria a paritaria ni algún anuncio de un bono de fin de año”.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
CEDEMS - Educación - Gremio (4)

La secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), Mercedes Sosa, habló de la situación docente en la provincia y confirmó la realización de una nueva marcha de antorchas para el viernes. Pidieron reapertura de paritarias y anuncios sobre el bono extraordinario de fin de año.

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En conferencia de prensa Mercedes Sosa ratificó la marcha de antorchas convocada para el viernes y sostuvo que “esta política de ajuste a nivel nacional hizo que ya no tengamos la paritaria nacional docente y lamentamos que las centrales educativas no hayan hecho absolutamente nada para recuperar ese derecho”.

Así también hizo referencia al Fondo Nacional Docente (FONID) el cual dijo “lo teníamos garantizado a nivel nacional y hoy tendría que estar a $200 mil, luego de mucha lucha logramos que la provincia lo reconozca pero está cerca de los $60 mil”.

Se va deteriorando cada vez más el salario y las responsabilidades que tienen los docentes en las escuelas, las cuales no solo pasan por lo educativo, se van aumentando”, dijo Sosa y ejemplificó que hoy “las instituciones están haciendo contención emocional a cientos de jóvenes en todo el país y necesitamos un reconocimiento de una vez por todas”.

Convocatoria a paritarias

La Secretaria General del CEDEMS sostuvo que “todavía no hay una nueva convocatoria a paritaria ni algún anuncio de un bono de fin de año”, y agregó que “no hay nada y los servicios no dejan de subir”.

“Ahora a fin de año comienza también la cabalgata de subas de servicios y alimentos por lo que necesitamos que nos convoquen nuevamente y un aumento que tenga relación con lo que está pasando con la economía”, afirmó.

Sosa sostuvo que “esta situación no da para más, sobre nuestras espaldas esta este plan económico que exige sacrificios pero no da ningún resultado”, finalizó.

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