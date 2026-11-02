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2 de noviembre de 2026 - 17:25
Clima.

El Niño en Argentina: cuándo llegará su fase más intensa y qué zonas serán las más afectadas

El fenómeno de El Niño podría intensificarse entre fines de 2026 y comienzos de 2027, con su punto máximo previsto para diciembre y enero.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Niño en Argentina: cuándo llegará su fase más intensa y qué zonas serán las más afectadas.&nbsp;

El Niño en Argentina: cuándo llegará su fase más intensa y qué zonas serán las más afectadas. 

La fase de mayor intensidad de El Niño podría registrarse entre diciembre de 2026 y enero de 2027, un período que coincide con la temporada de mayores precipitaciones en gran parte del centro y norte de la Argentina.

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Las proyecciones meteorológicas indican que El Niño podría llegar a su fase más intensa entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Durante ese período, el fenómeno podría favorecer un aumento de las precipitaciones y la ocurrencia de tormentas más fuertes en diferentes puntos del país.

Las nuevas estimaciones indican que el pico de El Niño podría trasladarse a enero de 2027, más allá de las previsiones iniciales que lo ubicaban sobre el cierre de este año.

La evolución de las temperaturas en el Pacífico ecuatorial concentra la atención de los especialistas y de las autoridades en las provincias afectadas por las crecidas de ríos.

De acuerdo con las estimaciones, el pico del fenómeno se produciría entre diciembre de 2026 y enero de 2027. En esa etapa, el aumento de la temperatura del Pacífico ecuatorial tendría un impacto más significativo en los patrones atmosféricos.

Según el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, que depende de la NOAA, el fenómeno seguirá intensificándose hacia el cierre de 2026 y podría sostener una categoría fuerte a muy fuerte durante los primeros tres meses de 2027.

El reporte publicado el 8 de octubre calculó en más del 83% las chances de que se concrete ese pronóstico.

El calendario genera especial atención porque la mayor intensidad del fenómeno coincidiría con los meses en los que suelen concentrarse las lluvias en las regiones centro y norte del territorio nacional.

El noreste argentino concentra buena parte de las áreas bajo seguimiento. Entre ellas se encuentran Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el este de Formosa y Chaco, y el noreste de Santa Fe. La influencia del fenómeno también alcanzaría al sur de Brasil, Uruguay y el este paraguayo.

El factor determinante es la conexión de esos territorios con la cuenca del Plata. Cuando se registran precipitaciones abundantes en las áreas de origen, el agua puede llegar a los ríos Paraná y Paraguay y provocar crecidas en los tramos inferiores.

Cuándo terminaría el fenómeno El Niño

La etapa de máxima intensidad no será el final del fenómeno. Según lo informado por varios meteorólogos, estimaron que El Niño se mantendrá hasta febrero o mediados del otoño, por lo que no desaparecerá con el cierre de 2026.

Aunque El Niño comenzaría a perder fuerza durante los primeros meses de 2027, sus efectos sobre la cuenca del Plata podrían continuar “hasta al menos abril”. La situación involucra a cinco países de la región, que comparten ríos y condiciones meteorológicas.

En la misma línea, la Organización Meteorológica Mundial estimó en septiembre que existe una probabilidad cercana al 100% de que El Niño continúe hasta febrero. Aun así, los modelos climáticos no permiten precisar cuándo se disipará ni anticipar la intensidad o el recorrido de cada episodio de tormentas.

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