ATE anunció protestas en aeropuertos para el viernes y podría haber vuelos cancelados

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una medida de fuerza para el viernes 6 de noviembre en 27 aeropuertos de Argentina , en reclamo por presuntos incumplimientos en materia de seguridad aeroportuaria y falta de financiamiento del sistema aerocomercial.

La protesta podría generar demoras y cancelaciones de vuelos en distintos puntos del país , mientras que el sindicato anticipó que únicamente garantizará los servicios esenciales. La medida fue comunicada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó al Gobierno nacional por las condiciones operativas de los aeropuertos y advirtió sobre la falta de equipamiento necesario para responder ante emergencias. El conflicto involucra a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

De acuerdo con lo informado por el gremio, l a retención de tareas alcanzará a 27 aeropuertos del país y podría afectar tanto las salidas como las llegadas de vuelos comerciales .

Durante la jornada, ATE anticipó que solamente estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales. Por lo tanto, los pasajeros que tengan viajes programados para ese día podrían sufrir modificaciones en sus itinerarios. "Cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad del Gobierno. Estamos comunicando la medida de fuerza con la antelación que exige la ley", sostuvo Aguiar.

El dirigente también aclaró que el reclamo no está dirigido contra los usuarios del sistema aéreo, sino que busca exigir mejores condiciones de seguridad para trabajadores y pasajeros. Hasta el momento, no se informó un listado definitivo de vuelos cancelados ni se precisó cómo impactará la medida en cada aeropuerto.

ATE denunció problemas de seguridad en los aeropuertos

Uno de los principales motivos de la protesta es la denuncia sindical por la falta de recursos y equipamiento en diferentes terminales aéreas del país. "El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto no hay vuelos seguros", afirmó Aguiar.

ATE anunció protestas en aeropuertos para el viernes y podría haber vuelos cancelados

Según ATE, existen deficiencias vinculadas con ambulancias, equipos contra incendios, elementos de protección personal e insumos médicos necesarios para atender situaciones de emergencia. El gremio mencionó particularmente los casos del Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda, de San Luis, y El Pucú, de Formosa, donde denunció problemas operativos relacionados con los vehículos de emergencia.

Estas situaciones forman parte de la presentación realizada ante la Secretaría de Trabajo, en la que el sindicato solicitó inspecciones integrales para verificar las condiciones de higiene y seguridad de las instalaciones aeroportuarias.

Cómo será el "paro a la japonesa" en Ezeiza y Aeroparque

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery, ATE implementará una modalidad denominada "paro a la japonesa", que consiste en realizar controles exhaustivos sobre diferentes aspectos de las operaciones aéreas.

Los trabajadores fiscalizarán aeronaves, equipos de rampa, obras, pistas, calles de rodaje y otras actividades relacionadas con la seguridad operacional. El sindicato explicó que este procedimiento busca verificar el cumplimiento de las condiciones necesarias para desarrollar las tareas de manera segura, aunque su implementación podría generar demoras en las operaciones. La modalidad fue incluida en la presentación gremial como parte de las acciones destinadas a resguardar la integridad física del personal, las tripulaciones y los pasajeros.

El reclamo por los fondos de las tasas aéreas

Otro de los puntos que motivaron la protesta es el destino de los recursos recaudados mediante las tasas que pagan los pasajeros. Según la denuncia presentada por ATE, el sistema genera una recaudación estimada de 220.000 millones de pesos anuales, pero menos del 10% de esos fondos se destinaría al fortalecimiento operativo del organismo.

"No se conoce el destino del 90% de lo que se recauda por tasa aérea. Son miles de millones de pesos que pagan los pasajeros y que debieran estar destinados a fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos para los trabajadores", cuestionó Aguiar. El sindicato también reclama documentación sobre mantenimiento de equipos, cobertura de riesgos laborales, condiciones de trabajo y entrega de elementos de protección personal.

Reclamo salarial de los trabajadores de ANAC

A las denuncias por seguridad aeroportuaria se suma un conflicto salarial. Desde ATE sostienen que durante la actual gestión nacional no se convocó a la paritaria sectorial correspondiente a los trabajadores de ANAC.

Según el gremio, los empleados del organismo perciben remuneraciones que representan aproximadamente la mitad del promedio salarial de la industria aérea. Por este motivo, exigen la convocatoria inmediata a la comisión negociadora para discutir una recomposición salarial y las condiciones laborales del sector.

¿La protesta podría afectar los vuelos en Jujuy?

La medida anunciada por ATE tiene alcance nacional, por lo que los vuelos con origen o destino en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy, podrían registrar demoras o modificaciones durante el viernes 6 de noviembre.

Sin embargo, hasta el momento no se comunicaron cancelaciones específicas para la terminal jujeña ni se detalló el alcance operativo que tendrá la protesta en la provincia. Ante este escenario, se recomienda a quienes tengan pasajes para esa jornada consultar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas antes de trasladarse al aeropuerto. La situación dependerá del desarrollo de la medida gremial y de las decisiones que adopten las compañías aéreas frente a posibles restricciones operativas.