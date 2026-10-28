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28 de octubre de 2026 - 18:00
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El pueblo de San Luis que combina vestigios prehistóricos, historia minera y sierras increíbles

Entre formaciones rocosas, antiguas construcciones y restos prehistóricos, permite descubrir el pasado puntano y disfrutar de aventuras en plena naturaleza.

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El pueblo de San Luis que combina vestigios prehistóricos, historia minera y sierras increíbles.

El pueblo de San Luis que combina vestigios prehistóricos, historia minera y sierras increíbles.

Entre los destinos de Argentina, San Luis alberga la Gruta de Inti Huasi, un pueblo de gran relevancia histórica y arqueológica. Allí se encontraron vestigios óseos y herramientas de piedra tallada pertenecientes a la cultura Ayampitín, cuyos integrantes habitaron esta zona en el año 6000 a. C. Agenda este destino para tus próximas escapadas.

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Este enclave es reconocido como uno de los asentamientos arqueológicos prehistóricos más destacados del continente americano. Además de su importancia patrimonial y cultural, ofrece acceso gratuito al público y recibe anualmente a más de 10.000 visitantes interesados en descubrir sus antiguos vestigios y conocer parte de la historia de las primeras poblaciones de la región.

El sitio está compuesto por dos cavidades de escasa profundidad, resguardadas por una gran formación rocosa en forma de arco que funciona como una especie de entrada o corredor natural. Debido a sus dimensiones, el interior de la gruta puede explorarse mediante pasarelas instaladas para que los visitantes transiten por el lugar sin deteriorar el suelo ni alterar el entorno.

Antiguamente, las paredes de este refugio rocoso estaban decoradas con pinturas realizadas por sus primeros habitantes. Sin embargo, estas representaciones no lograron llegar hasta nuestros días, ya que la humedad provocada por las filtraciones de agua, el crecimiento de la vegetación y las intervenciones humanas contribuyeron a su progresivo deterioro y desaparición.

Dónde queda La Gruta de Inti Huasi

Este atractivo se localiza en el sector central de las sierras de San Luis, dentro del departamento Coronel Pringles. Está situado aproximadamente a 100 kilómetros de la ciudad capital de la provincia y a unos 20 kilómetros de la localidad de La Carolina.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en La Gruta de Inti Huasi?

En los meses de verano, el acceso al lugar no tiene costo y está abierto al público. El espacio cuenta con instalaciones preparadas para recibir a los viajeros, entre ellas sanitarios, puestos de productos artesanales y un restaurante donde se ofrecen comidas tradicionales propias de la región.

Por su parte, el Museo y Centro de Interpretación brinda la posibilidad de recorrer un sector con pasarelas, a lo largo de las cuales se exhiben vestigios fósiles y herramientas de piedra vinculados con la fauna y la vida de épocas prehistóricas.

Otra alternativa para complementar la excursión es conocer La Carolina, una antigua localidad minera situada a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar. Su pasado ligado a la extracción de oro todavía se percibe al caminar por sus calles adoquinadas y observar las construcciones de piedra, conocidas como casas de pirca, que conservan la arquitectura característica de aquel período.

Quienes buscan propuestas cargadas de adrenalina pueden aprovechar los alrededores para practicar rápel, una actividad de aventura que permite bajar por una pared rocosa vertical de aproximadamente 15 metros de altura, utilizando cuerdas y un arnés como elementos de seguridad.

Otra opción para disfrutar de la zona es lanzarse en tirolesa y completar la jornada con una comida en el Restaurante Huellas. Este establecimiento se distingue por ofrecer preparaciones caseras, entre las que se encuentran el asado, las parrilladas y las empanadas, además de brindar un servicio amable y precios accesibles.

Explorar los sectores más elevados de las sierras de San Luis permite disfrutar de panorámicas naturales sorprendentes y, al mismo tiempo, descubrir lugares cargados de historia, como vestigios arquitectónicos del período colonial, una caverna que conserva huellas de tiempos prehistóricos y una antigua localidad vinculada a la actividad minera.

Entre los sitios de interés se destacan los restos de la Capilla del Paso del Rey, un lugar que invita a conocer parte del pasado de la región. Para acceder a este paraje, es necesario abandonar la Ruta Provincial 39 y continuar por un camino de tierra que, pese a no estar pavimentado, presenta buenas condiciones para circular.

Cómo llegar a La Gruta de Inti Huasi

El lugar está situado a aproximadamente 20 kilómetros del centro urbano y se puede llegar fácilmente mediante una carretera pavimentada. La visita no tiene ningún costo y, para completar el paseo, es posible contemplar cómo cae el sol sobre el paisaje rural desde la confitería de la expo, ubicada a unos 100 metros de la gruta.

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