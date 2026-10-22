El pueblo con aguas cristalinas y sierras ideal para los amantes de la naturaleza

El pueblo de Córdoba con aguas cristalinas y sierras ideal para los amantes de la naturaleza.

Ubicado en el sur de Córdoba , entre pequeñas sierras y un entorno natural de flora autóctona, Alpa Corral comienza a consolidarse como una alternativa turística elegida por quienes buscan unas escapadas que lo desconecten del ritmo acelerado de las ciudades y disfrutar de la tranquilidad.

País. El pueblo de La Rioja que sorprende con sus paisajes serranos y su encanto rural

País. El pueblo de La Rioja que conserva su encanto entre casas de piedra, cerros y vinos artesanales

La denominación del pueblo, proveniente del quechua, hace referencia a la roca y al agua , dos componentes que caracterizan la identidad del lugar. Ambos se reflejan en el paisaje del valle, atravesado por el río Barrancas , que se distingue por sus aguas transparentes y de baja temperatura.

La propuesta natural de la región va mucho más allá de sus ríos y arroyos. Entre la vegetación y los caminos serranos se pueden realizar caminatas, travesías en bicicleta todoterreno y paseos a caballo , con panorámicas del valle como telón de fondo. Además, los visitantes tienen la posibilidad de practicar pesca con mosca en los cursos de agua, acompañados por guías habilitados.

El recorrido por la localidad también permite descubrir distintos espacios de interés histórico y cultural, entre ellos el mirador del puente colgante, la capilla Hambaré y la Capilla Nuestra Señora del Tránsito . A estas propuestas se suma una feria de artesanías ubicada junto al río, donde productores y emprendedores de la zona exhiben y comercializan sus creaciones.

El encanto de Alpa Corral reside, en buena medida, en sus dimensiones pequeñas y en el ritmo tranquilo que caracteriza la vida cotidiana. Quienes visitan la localidad pueden elegir entre distintas alternativas para hospedarse, como establecimientos hoteleros, cabañas, viviendas de alquiler y espacios para acampar.

A su vez, los restaurantes ubicados en la zona céntrica ofrecen una variedad de platos que incluye desde paellas y carnes a la parrilla hasta pizzas y empanadas. Por su ubicación estratégica, próxima a Villa El Chacay y a otros rincones del circuito serrano del sur de Córdoba, el pueblo se presenta como un punto de partida conveniente para recorrer y descubrir los atractivos de los alrededores.

Dónde queda Alpa Corral

La localidad de Alpa Corral forma parte del departamento de Río Cuarto, dentro del sector de las Sierras del Sur cordobés. Se encuentra a cerca de 70 kilómetros hacia el noroeste de la ciudad de Río Cuarto y a unos 190 kilómetros al sudoeste de la capital de la provincia.

Su geografía se distingue por la presencia de elevaciones serranas, flora autóctona y cursos de agua que recorren el valle, entre los que sobresale el río Barrancas, uno de los principales protagonistas del paisaje natural de la zona.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Alpa Corral?

La experiencia combina actividades al aire libre, opciones deportivas y expresiones culturales en un paisaje serrano marcado por la presencia de ríos y formaciones rocosas:

Disfrutar de un día de descanso en las playas fluviales y las pozas naturales del río Barrancas . Entre los lugares más destacados se encuentran El Codito, Los Sauces Colorados, Villa Jorcorico y la Vieja Turbina , una antigua estructura construida en 1948 que fue adaptada para funcionar como balneario.

. Entre los lugares más destacados se encuentran , una antigua estructura construida en que fue adaptada para funcionar como balneario. Conocer la Unión de los Ríos , situada a unos 5 kilómetros del casco urbano, donde confluyen los cursos de agua de los ríos Talita y Zarzamora , cuya unión da nacimiento al río Barrancas.

, situada a unos 5 kilómetros del casco urbano, donde confluyen los , cuya unión da nacimiento al río Barrancas. Recorrer el sector del Puente Barrancas y acercarse a su mirador, un punto privilegiado para contemplar una amplia vista de las sierras y de los paisajes naturales que caracterizan la región.

Acercarse al puente colgante ubicado en la zona céntrica de Alpa Corral y disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece su mirador.

y disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece su mirador. Aventurarse por los caminos de las sierras mediante caminatas , recorridos en bicicleta de montaña o paseos a caballo, con el acompañamiento de guías habilitados.

, recorridos en de montaña o paseos a con el acompañamiento de guías habilitados. Disfrutar de la pesca con mosca en los ríos y arroyos que atraviesan los alrededores de la localidad.

que atraviesan los alrededores de la localidad. Explorar sobre dos ruedas la ribera del río y los senderos que serpentean junto a las elevaciones montañosas de la zona.

Descubrir parte de la identidad histórica y religiosa del pueblo a través de una visita a la capilla Hambaré, la estancia que lleva ese mismo nombre y la Capilla Nuestra Señora del Tránsito.

a través de una visita a la capilla Hambaré, la estancia que lleva ese mismo nombre y la Capilla Nuestra Señora del Tránsito. Conocer el pasado de Alpa Corral y los vestigios arqueológicos de la región mediante un recorrido por las instalaciones de su museo local.

de la región mediante un recorrido por las instalaciones de su museo local. Sumarse a las propuestas recreativas, culturales y educativas que organiza el Centro Cultural Municipal, donde se desarrollan diferentes talleres y actividades para la comunidad.

Cómo llegar a Alpa Corral

El viaje en auto desde Buenos Aires hasta Alpa Corral lleva alrededor de 8 horas y 30 minutos. Para llegar, es necesario circular por el Ramal Pilar de la Autopista Panamericana, que continúa como Ruta Nacional 8 y atraviesa el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur santafesino hasta arribar a Río Cuarto. Desde esa ciudad, el trayecto prosigue por la Ruta Nacional 36 y, posteriormente, por la Ruta Provincial 11, que conduce hasta la localidad serrana.

En cambio, quienes parten desde la ciudad de Córdoba deben recorrer una distancia menor: el viaje comprende aproximadamente 190 kilómetros y puede completarse en unas tres horas.

El itinerario consiste en tomar la Ruta Nacional 36 hasta llegar a Río Cuarto y continuar desde allí por los caminos provinciales que llevan a Alpa Corral. También existe la posibilidad de viajar en avión hasta la capital cordobesa o hasta Río Cuarto y, una vez allí, utilizar los servicios de transporte regional para llegar al destino.