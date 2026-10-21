miércoles 21 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de octubre de 2026 - 18:47
Jujuy.

La historia detrás de los nuevos dinosaurios del Parque San Martín en Jujuy

El creador de los nuevos dinosaurios del Parque San Martín pidió cuidar las esculturas: “Costó mucho hacerlas”.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Dinosaurios en el Parque San Martín.

Dinosaurios en el Parque San Martín.

Las nuevas esculturas de dinosaurios del Parque San Martín, en San Salvador de Jujuy, fueron creadas por Jorge González, un paleoartista con una extensa trayectoria en museos nacionales e internacionales.

Lee además
video

Hallaron un gliptodonte de más de 8 millones de años en Jujuy
en la playa: dos ninos encontraron restos de un gliptodonte
Hallazgo.

En la playa: dos niños encontraron restos de un gliptodonte

El artista también realizó los gliptodontes que se encuentran en el parque lineal Xibi Xibi y explicó que las nuevas figuras buscan representar con mayor precisión científica a los animales prehistóricos que habitaron el territorio jujeño.

El proyecto surgió luego de una visita del intendente a un galpón de barrio Huaico, donde González trabajaba en esculturas destinadas a La Rioja y otras provincias. Al conocer sus creaciones y observar el deterioro de los antiguos dinosaurios del Parque San Martín, el municipio le propuso realizar nuevas figuras.

“Lo novedoso es que las esculturas que estaban antes representaban dinosaurios de América del Norte, como el tiranosaurio, triceratops o velociraptor. En cambio, los que hicimos ahora son de Jujuy”, explicó González.

Dinosaurios en el Parque San Martín.

Dinosaurios en el Parque San Martín.

Cómo son los nuevos dinosaurios del Parque San Martín

El paleoartista detalló que las esculturas representan a un abelisáurido y un hadrosaurio, dos grupos de dinosaurios que habitaron la región durante el Cretácico Superior, hace aproximadamente 70 millones de años. Uno de ellos era carnívoro, mientras que el otro era herbívoro y se caracterizaba por tener un pico. A diferencia de las figuras anteriores, las nuevas esculturas fueron diseñadas tomando como referencia los conocimientos científicos actuales sobre estos animales.

“Para mí representa un enorme orgullo y placer que estas esculturas estén en el Parque San Martín y que por fin haya representaciones científicamente correctas de cómo eran estos animales”, destacó. González explicó que la imagen popular de los dinosaurios suele estar influenciada por las películas, aunque los avances de la paleontología permitieron conocer características mucho más diversas, incluyendo especies con escamas y plumas.

De Jujuy a trabajar en museos internacionales

El artista también contó cómo comenzó su pasión por la paleontología y el dibujo desde muy pequeño. Su interés por estudiar los huesos, músculos, movimientos y características de los animales prehistóricos lo llevó a especializarse en paleoarte.

Su trayectoria profesional comenzó a los 17 años en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Posteriormente trabajó en el Museo de La Plata y en instituciones internacionales, como museos de Carolina del Norte, Utah y Los Ángeles, en Estados Unidos.

Según explicó, el trabajo del paleoartista consiste en reconstruir visualmente especies extintas a partir de la información científica disponible, permitiendo que el público conozca cómo pudieron haber sido estos animales.

Preocupación por el vandalismo: “Los gliptodontes duraron dos semanas”

González también se refirió a la importancia de preservar las nuevas esculturas y recordó los daños que sufrieron los gliptodontes instalados en el parque lineal Xibi Xibi. Las figuras están construidas con hierro estructural cuadrado, malla metálica y cemento, materiales que les brindan resistencia, aunque no las hacen indestructibles.

Gliptodontes en el parque lineal Xibi Xibi

Gliptodontes en el parque lineal Xibi Xibi

Ya vandalizaron los gliptodontes y duraron dos semanas. Hay que empezar a enseñarle a la gente que cuide un poco más este tipo de obras porque no son fáciles de adquirir”, advirtió. El artista remarcó que estas esculturas tienen un valor educativo y cultural, ya que permiten acercar la paleontología a vecinos y turistas mediante representaciones que no son habituales en los espacios públicos.

Finalmente, compartió su deseo de que los nuevos dinosaurios sean valorados por la comunidad jujeña. “Espero que disfruten mucho de las esculturas. La verdad que costó mucho hacerlas y creo que la gente de Jujuy va a darles un lugar en sus corazones como le dieron un lugar a aquellas otras que se llevaron”, concluyó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hallaron un gliptodonte de más de 8 millones de años en Jujuy

En la playa: dos niños encontraron restos de un gliptodonte

Exhibirán un fósil de gliptodonte en el Xibi Xibi

El gliptodonte del Xibi Xibi: la historia del gigante que vivió en Jujuy

Volvieron los dinosaurios al Parque San Martín, pero todavía no están habilitados

Lo que se lee ahora
Procesaron a cuatro presos de Jujuy por usar la identidad de Horacio Rosatti para pedir dinero
Jujuy.

Desde la cárcel de Jujuy se hacían pasar por el presidente de la Corte Suprema para estafar

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El ingreso a primer año 2027 tendrá examen el 29 de octubre. En 14 colegios de Jujuy hay 3.169 preinscriptos para 1.720 bancos.
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: más de 3.100 estudiantes deberán rendir examen en Jujuy

Procesaron a cuatro presos de Jujuy por usar la identidad de Horacio Rosatti para pedir dinero
Jujuy.

Desde la cárcel de Jujuy se hacían pasar por el presidente de la Corte Suprema para estafar

Ameba come-cerebros
País.

Ameba "come-cerebros": qué es y cómo se contrae la infección que causó la muerte de un niño en Catamarca

Impactante choque y vuelco en Coronel Arias: un conductor quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos
Jujuy.

Impactante choque y vuelco en Coronel Arias: un conductor quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos

El Niño en Jujuy video
Jujuy.

El Niño en Jujuy: qué pasará con las lluvias y cómo podría afectar a la producción

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel