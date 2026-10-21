La historia detrás de los nuevos dinosaurios del Parque San Martín en Jujuy

Las nuevas esculturas de dinosaurios del Parque San Martín , en San Salvador de Jujuy, fueron creadas por Jorge González , un paleoartista con una extensa trayectoria en museos nacionales e internacionales.

El artista también realizó los gliptodontes que se encuentran en el parque lineal Xibi Xibi y explicó que las nuevas figuras buscan representar con mayor precisión científica a los animales prehistóricos que habitaron el territorio jujeño.

El proyecto surgió luego de una visita del intendente a un galpón de barrio Huaico, donde González trabajaba en esculturas destinadas a La Rioja y otras provincias . Al conocer sus creaciones y observar el deterioro de los antiguos dinosaurios del Parque San Martín, el municipio le propuso realizar nuevas figuras.

“Lo novedoso es que las esculturas que estaban antes representaban dinosaurios de América del Norte , como el tiranosaurio, triceratops o velociraptor. En cambio, los que hicimos ahora son de Jujuy” , explicó González.

Dinosaurios en el Parque San Martín.

Cómo son los nuevos dinosaurios del Parque San Martín

El paleoartista detalló que las esculturas representan a un abelisáurido y un hadrosaurio, dos grupos de dinosaurios que habitaron la región durante el Cretácico Superior, hace aproximadamente 70 millones de años. Uno de ellos era carnívoro, mientras que el otro era herbívoro y se caracterizaba por tener un pico. A diferencia de las figuras anteriores, las nuevas esculturas fueron diseñadas tomando como referencia los conocimientos científicos actuales sobre estos animales.

“Para mí representa un enorme orgullo y placer que estas esculturas estén en el Parque San Martín y que por fin haya representaciones científicamente correctas de cómo eran estos animales”, destacó. González explicó que la imagen popular de los dinosaurios suele estar influenciada por las películas, aunque los avances de la paleontología permitieron conocer características mucho más diversas, incluyendo especies con escamas y plumas.

De Jujuy a trabajar en museos internacionales

El artista también contó cómo comenzó su pasión por la paleontología y el dibujo desde muy pequeño. Su interés por estudiar los huesos, músculos, movimientos y características de los animales prehistóricos lo llevó a especializarse en paleoarte.

Su trayectoria profesional comenzó a los 17 años en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Posteriormente trabajó en el Museo de La Plata y en instituciones internacionales, como museos de Carolina del Norte, Utah y Los Ángeles, en Estados Unidos.

Según explicó, el trabajo del paleoartista consiste en reconstruir visualmente especies extintas a partir de la información científica disponible, permitiendo que el público conozca cómo pudieron haber sido estos animales.

Preocupación por el vandalismo: “Los gliptodontes duraron dos semanas”

González también se refirió a la importancia de preservar las nuevas esculturas y recordó los daños que sufrieron los gliptodontes instalados en el parque lineal Xibi Xibi. Las figuras están construidas con hierro estructural cuadrado, malla metálica y cemento, materiales que les brindan resistencia, aunque no las hacen indestructibles.

Gliptodontes en el parque lineal Xibi Xibi

“Ya vandalizaron los gliptodontes y duraron dos semanas. Hay que empezar a enseñarle a la gente que cuide un poco más este tipo de obras porque no son fáciles de adquirir”, advirtió. El artista remarcó que estas esculturas tienen un valor educativo y cultural, ya que permiten acercar la paleontología a vecinos y turistas mediante representaciones que no son habituales en los espacios públicos.

Finalmente, compartió su deseo de que los nuevos dinosaurios sean valorados por la comunidad jujeña. “Espero que disfruten mucho de las esculturas. La verdad que costó mucho hacerlas y creo que la gente de Jujuy va a darles un lugar en sus corazones como le dieron un lugar a aquellas otras que se llevaron”, concluyó.