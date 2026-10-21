Impactante choque y vuelco en Coronel Arias: un conductor quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos

Un automóvil chocó contra un vehículo estacionado y terminó volcado sobre la calzada en el barrio Coronel Arias , en San Salvador de Jujuy. El conductor quedó atrapado dentro del habitáculo y tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos, mientras que el accidente provocó importantes daños materiales.

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El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este miércoles, sobre calle Guayaquil, casi esquina Monteagudo. A raíz del siniestro, la circulación permaneció interrumpida durante varios minutos mientras trabajaban los equipos de emergencia.

De acuerdo con las primeras informaciones, el automóvil de color gris circulaba a gran velocidad cuando habría perdido el control e impactado contra la parte trasera de otro vehículo que se encontraba estacionado.

Tras la colisión, el rodado terminó volcado sobre uno de sus laterales. Las causas exactas del accidente todavía se investigan y se realizan las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió.

El impacto provocó daños considerables en ambos automóviles. El vehículo que volcó presentó importantes deterioros en uno de sus costados, mientras que el que estaba estacionado sufrió daños en la parte trasera y en un lateral. Además, una de sus ruedas traseras quedó completamente desprendida.

El conductor quedó atrapado y fue trasladado al hospital

El hombre que conducía el automóvil era el único ocupante y quedó atrapado en el interior después del vuelco.

Personal de Bomberos intervino para liberarlo y posteriormente fue asistido por profesionales del SAME. Según la primera evaluación, presentaba lesiones leves.

Sin embargo, por precaución, el conductor fue trasladado al hospital Pablo Soria.

El tránsito estuvo cortado en calle Guayaquil

Durante el operativo, la circulación permaneció completamente interrumpida en la zona de Guayaquil y Monteagudo.

Los bomberos trabajaron para colocar el automóvil volcado nuevamente sobre sus ruedas y realizaron tareas de limpieza para retirar los restos que habían quedado sobre la calzada.

Una vez finalizados los trabajos, el tránsito fue habilitado nuevamente. De todos modos, se solicitó circular con precaución mientras se completaban las tareas de retiro del vehículo y las actuaciones correspondientes.