Fin de semana largo en Jujuy: 63 siniestros viales, 874 actas y ningún fallecido en las rutas

El fin de semana largo en Jujuy dejó un balance de 63 siniestros viales y 874 actas de infracción , según los datos difundidos por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia. Los controles se realizaron entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre y no se reportaron víctimas fatales.

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El informe también confirmó 43 actas por alcoholemia y otras 831 por distintas infracciones a las normas de tránsito. En comparación con el balance presentado el lunes 5 de octubre, aumentó la cantidad de siniestros, pero disminuyeron las infracciones detectadas y los casos de alcoholemia positiva.

Durante los cuatro días del fin de semana largo se contabilizaron 63 siniestros viales en distintos puntos de Jujuy , cuatro más que los 59 informados en el balance anterior . Esto representa un incremento aproximado del 6,8% entre ambos informes.

Sin embargo, la principal diferencia estuvo en la cantidad de víctimas fatales. Mientras que el reporte del 5 de octubre había registrado tres fallecidos en accidentes de tránsito, durante el último fin de semana largo no se reportaron muertes por siniestros viales.

El nuevo informe no detalla la ubicación de cada accidente ni la cantidad de personas lesionadas, por lo que el balance se concentra en las cifras generales proporcionadas por las autoridades.

Bajaron las alcoholemias positivas en Jujuy

Otro de los datos destacados fue la disminución de las actas por alcoholemia. Durante el fin de semana largo se labraron 43, frente a las 93 registradas en el informe anterior. Esto representa 50 casos menos, una reducción aproximada del 53,8%.

En cuanto a las infracciones varias, el número también fue menor: se contabilizaron 831 actas, mientras que en el balance previo se habían registrado 1.032. La diferencia fue de 201 actas.

En total, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informó 874 actas durante el período del 9 al 12 de octubre, frente a las 1.125 del reporte anterior. Esto representa una disminución del 22,3%.

De todos modos, la comparación corresponde a períodos de distinta duración y los informes no especifican cuántos vehículos fueron controlados. Por eso, la reducción de actas no permite establecer por sí sola que hayan disminuido las conductas de riesgo al volante.

Las cifras muestran que, aunque no hubo víctimas fatales durante el último fin de semana largo, los accidentes de tránsito continuaron registrándose en las rutas y calles de la provincia. El balance también permite observar una reducción en las alcoholemias positivas detectadas respecto del informe anterior.