martes 13 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de octubre de 2026 - 09:44
Jujuy.

Fin de semana largo en Jujuy: 63 siniestros viales, 874 actas y ningún fallecido en las rutas

El balance vial en Jujuy del 9 al 12 de octubre registró 874 infracciones y 63 siniestros. Las alcoholemias bajaron respecto del informe anterior.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Siniestros en rutas de Jujuy (imagen de archivo)

Siniestros en rutas de Jujuy (imagen de archivo)

Lee además
Dos choques múltiples complican el tránsito hacia el centro de Jujuy desde las 7.30. Uno involucró a seis vehículos sobre Ruta 9 y se registran demoras.
Jujuy.

Dos choques múltiples complicaron el ingreso a Jujuy: hubo demoras en el acceso sur
Un choque se registró en Canónigo Gorriti e Independencia, en Jujuy. Personal del SAME asistió al conductor de la motocicleta.
Jujuy.

Choque en el centro de Jujuy: un motociclista tuvo que ser asistido por el SAME

El informe también confirmó 43 actas por alcoholemia y otras 831 por distintas infracciones a las normas de tránsito. En comparación con el balance presentado el lunes 5 de octubre, aumentó la cantidad de siniestros, pero disminuyeron las infracciones detectadas y los casos de alcoholemia positiva.

Comparación de los dos fines de semana

Siniestros viales

  • Informe del 5/10: 59
  • Finde largo 9 al 12/10: 63
  • Diferencia: +4

Fallecidos

  • Informe del 5/10: 3
  • Finde largo 9 al 12/10: 0
  • Diferencia: −3

Actas por infracciones varias

  • Informe del 5/10: 1.032
  • Finde largo 9 al 12/10: 831
  • Diferencia: −201

Actas de alcoholemia

  • Informe del 5/10: 93
  • Finde largo 9 al 12/10: 43
  • Diferencia: −50

Total de actas

  • Informe del 5/10: 1.125
  • Finde largo 9 al 12/10: 874
  • Diferencia: −251

El balance de los controles durante el fin de semana largo

El informe oficial dejó los siguientes resultados:

  • 63 siniestros viales registrados.

  • 0 personas fallecidas en accidentes de tránsito.

  • 43 actas por alcoholemia.

  • 831 actas por infracciones varias.

  • 874 actas en total.

Más siniestros viales, pero sin víctimas fatales

Durante los cuatro días del fin de semana largo se contabilizaron 63 siniestros viales en distintos puntos de Jujuy, cuatro más que los 59 informados en el balance anterior. Esto representa un incremento aproximado del 6,8% entre ambos informes.

Sin embargo, la principal diferencia estuvo en la cantidad de víctimas fatales. Mientras que el reporte del 5 de octubre había registrado tres fallecidos en accidentes de tránsito, durante el último fin de semana largo no se reportaron muertes por siniestros viales.

El nuevo informe no detalla la ubicación de cada accidente ni la cantidad de personas lesionadas, por lo que el balance se concentra en las cifras generales proporcionadas por las autoridades.

Bajaron las alcoholemias positivas en Jujuy

Otro de los datos destacados fue la disminución de las actas por alcoholemia. Durante el fin de semana largo se labraron 43, frente a las 93 registradas en el informe anterior. Esto representa 50 casos menos, una reducción aproximada del 53,8%.

En cuanto a las infracciones varias, el número también fue menor: se contabilizaron 831 actas, mientras que en el balance previo se habían registrado 1.032. La diferencia fue de 201 actas.

En total, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informó 874 actas durante el período del 9 al 12 de octubre, frente a las 1.125 del reporte anterior. Esto representa una disminución del 22,3%.

De todos modos, la comparación corresponde a períodos de distinta duración y los informes no especifican cuántos vehículos fueron controlados. Por eso, la reducción de actas no permite establecer por sí sola que hayan disminuido las conductas de riesgo al volante.

Las cifras muestran que, aunque no hubo víctimas fatales durante el último fin de semana largo, los accidentes de tránsito continuaron registrándose en las rutas y calles de la provincia. El balance también permite observar una reducción en las alcoholemias positivas detectadas respecto del informe anterior.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dos choques múltiples complicaron el ingreso a Jujuy: hubo demoras en el acceso sur

Choque en el centro de Jujuy: un motociclista tuvo que ser asistido por el SAME

Choque en cadena en Ruta 66: tres vehículos involucrados y demoras para ingresar a San Salvador de Jujuy

Choque entre dos motos en Palpalá: un inspector de tránsito y dos menores resultaron heridos

Jujuy realizó la instancia provincial de las Olimpíadas de Filosofía de la República Argentina

Lo que se lee ahora
Imagen de archivo
Jujuy.

Paso de Jama cerrado por nieve: solo atenderán a vehículos que ingresan a Argentina

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Rescataron a un hombre de 31 años que cayó al dique Los Alisos.
Jujuy.

Tensión en el Dique Los Alisos: rescataron a un hombre que cayó al agua

El terremoto en Panamá dejó 27 heridos y daños materiales.
Mundo.

Terremoto en Panamá: por qué no hubo muertos pese a la magnitud 7,7

Martes y miércoles sin clases en Nivel Secundario de Jujuy: los motivos
Jujuy.

Martes y miércoles sin clases en Nivel Secundario de Jujuy: los motivos

Un niño quedó encerrado adentro de un auto y tuvo que ser rescatado por la policía
Jujuy.

Un niño quedó encerrado adentro de un auto y tuvo que ser rescatado por la policía

Imagen de archivo
Jujuy.

Paso de Jama cerrado por nieve: solo atenderán a vehículos que ingresan a Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel