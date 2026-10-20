Compras en Bolivia: qué permite ingresar ARCA y cuáles son los nuevos límites en la frontera

Viajar a Villazón, Bermejo o Yacuiba para comprar ropa, alimentos y otros productos es habitual en el norte argentino. Pero ARCA establece límites para ingresar mercadería al país.

Las compras en Bolivia son una práctica habitual para numerosos argentinos que cruzan la frontera en busca de ropa , alimentos y otros productos. Sin embargo, las normas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establecen límites diferentes según el lugar de residencia, el tipo de mercadería y el régimen utilizado para ingresar nuevamente al país.

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La situación cobró mayor relevancia en octubre, luego de que el organismo nacional modificara las condiciones del tráfico vecinal fronterizo . Las nuevas restricciones provocaron reclamos de comerciantes y trabajadores en localidades salteñas como Aguas Blancas y Salvador Mazza , donde el intercambio con Bolivia forma parte de la actividad económica cotidiana.

Para los jujeños que viajan a Villazón, y para quienes cruzan desde Salta hacia Bermejo o Yacuiba , resulta fundamental distinguir entre las compras personales de un turista y el movimiento de mercaderías que realizan los residentes de las zonas fronterizas.

El primero es el régimen general de equipaje , que permite a los viajeros que regresan por vía terrestre ingresar mercaderías comprendidas en ese régimen por un valor de hasta 300 dólares sin pagar impuestos aduaneros. Para los menores de 16 años, la franquicia es de 150 dólares.

Si las compras superan el monto permitido, corresponde abonar un tributo del 50% sobre el excedente. Por ejemplo, una persona que ingresa productos por 400 dólares y dispone de una franquicia de 300 deberá pagar 50 dólares de impuesto.

La franquicia es mensual, no acumulable y puede utilizarse de manera conjunta cuando se trata de un grupo familiar que reúne las condiciones establecidas por ARCA.

En cambio, el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo está destinado a quienes residen en localidades o zonas de frontera y realizan intercambios para consumo personal, familiar o doméstico.

En este caso, ARCA establece un límite de 50 dólares mensuales para el ingreso de mercaderías originarias del país limítrofe, incluidos alimentos y ropa. Los productos deben encontrarse en cantidades que no hagan presumir una finalidad comercial.

Los residentes fronterizos no pueden sumar automáticamente ambas franquicias. Para utilizar el régimen general de equipaje deben cumplir, además, las condiciones específicas previstas para quienes viven en la frontera.

También existen productos cuyo ingreso está prohibido o sujeto a controles especiales. La finalidad comercial, por ejemplo, queda excluida del régimen de equipaje, aunque el valor de la compra no supere la franquicia.

Nuevas restricciones de ARCA y protestas en la frontera con Bolivia

La Resolución General 5910/2026, vigente desde el 10 de octubre, introdujo cambios en el tráfico vecinal fronterizo para la salida de mercaderías desde Argentina.

La normativa fija un máximo de 150 dólares diarios por poblador y prohíbe utilizar ese régimen para trasladar combustibles en bidones o recipientes adicionales, granos como trigo, soja y maíz, y mercaderías acondicionadas en envases de 10 kilogramos o más.

Es importante aclarar que estas restricciones se refieren al egreso de productos desde Argentina y no reemplazan las franquicias vigentes para quienes regresan de Bolivia con compras. Las medidas generaron preocupación en Aguas Blancas y Salvador Mazza, dos localidades salteñas que mantienen un intenso intercambio comercial con Bermejo y Yacuiba, respectivamente.

Según informaron medios de Salta, comerciantes y autoridades locales cuestionaron el impacto de las restricciones sobre las ventas y el empleo. El 19 de octubre, representantes de ambas localidades impulsaron una acción judicial contra ARCA para solicitar que se revise la aplicación de la resolución.

Ese mismo día, trabajadores fronterizos levantaron un bloqueo del puente internacional Salvador Mazza-Yacuiba, luego de un acuerdo que permitió reanudar la circulación de vehículos. No obstante, las restricciones al traslado de mercaderías continuaron vigentes.

En Aguas Blancas también se registraron reclamos relacionados con los controles del lado boliviano. Los comerciantes señalaron dificultades para trasladar productos entre ambas localidades, en un contexto de cambios en los precios y la disponibilidad de mercaderías.

Para quienes viajan desde Jujuy a Villazón o desde Salta hacia Bermejo y Yacuiba, la recomendación es conservar los comprobantes de compra, utilizar los pasos habilitados y verificar qué régimen corresponde antes de cruzar.

La posibilidad de comprar en Bolivia no significa que cualquier cantidad de mercadería pueda ingresar a Argentina. Los límites dependen del régimen aduanero aplicable y de que los productos estén destinados al uso personal o familiar, sin fines de reventa.