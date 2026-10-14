Crece la tensión en la frontera salteña y alertan por un posible corte del puente internacional.

La actividad en el límite norte de Salta volvió a generar inquietud. Adrián Zigarán , interventor de Aguas Blancas , advirtió que las recientes medidas que regulan el intercambio comercial en la frontera provocan incertidumbre entre los comerciantes y los trabajadores de ese sector.

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Durante una entrevista con colegas de Somos la Mañana , detalló que las disposiciones establecen restricciones sobre ciertos artículos y alteran los volúmenes autorizados para trasladar mercadería de un lado al otro de la frontera.

" Aduana sacó una resolución de un día para el otro que prohíbe el comercio de trigo, soja y maíz , y además limita el tamaño de los paquetes. Solo se permiten paquetes de hasta 10 kilos , por lo que las bolsas tradicionales de harina de 50 kilos o de azúcar de 25 kilos ya no pueden comercializarse", explicó Zigarán .

De acuerdo con sus declaraciones, las nuevas disposiciones afectan principalmente a Salvador Mazza y despiertan inquietud entre los habitantes de Aguas Blancas , dos municipios cuya economía depende en gran medida del movimiento comercial a través de la frontera .

"Prácticamente está matando el poco comercio que había"

Zigarán alertó que las nuevas limitaciones podrían agravar aún más las dificultades que atraviesan quienes trabajan y desarrollan actividades comerciales en la zona limítrofe.

"Prácticamente está matando el poco comercio que había. El sector boliviano restringe a 300 dólares mensuales por persona las compras que hacen en Argentina, mientras que desde nuestro lado se compra mercadería en Bolivia todos los días", manifestó.

El funcionario remarcó que Salvador Mazza es uno de los puntos más afectados por este escenario, ya que una gran cantidad de trabajadores obtiene sus ingresos a partir del traslado cotidiano de productos. "Hay alrededor de 1.500 pasadores muy molestos con esta situación. Si esto no se soluciona en los próximos días, existe la posibilidad de que corten el puente internacional. Los comerciantes de Aguas Blancas podrían acompañar el reclamo", advirtió.

Cuestionó que no hayan consultado a las autoridades locales

En el transcurso de la conversación, Zigarán indicó que lleva un largo período intentando concretar encuentros con representantes de distintas áreas del Gobierno nacional para encontrar soluciones a las dificultades que afectan a las comunidades ubicadas en la frontera.

"Hace dos años que pido una reunión con Cancillería para resolver distintos temas de la frontera. Hace dos semanas nos reunimos con la cónsul argentina en Tarija y presentamos un petitorio con varios puntos", expresó.

Por otra parte, el interventor manifestó su disconformidad con el procedimiento elegido para poner en marcha la nueva normativa. "Estas decisiones se toman desde Buenos Aires sin contemplar suficientemente lo que ocurre en la frontera. No es una resolución específica para Salta, pero afecta especialmente el comercio de Aguas Blancas y Salvador Mazza", afirmó.

Preparan un amparo contra la medida

Zigarán también informó que están trabajando en una acción ante la Justicia con el objetivo de conseguir que la nueva disposición quede anulada. "Estamos presentando un amparo para pedir que se dé de baja esta resolución. El régimen anterior tenía alrededor de 40 años de vigencia y, aunque tenía problemas, esta modificación puede empeorar todavía más la situación", señaló.

Para ilustrar las consecuencias económicas de las medidas, el funcionario hizo referencia al ingreso de camiones que transportan harina.

De acuerdo con sus estimaciones, cada vehículo que cruza la frontera aporta ingresos a las arcas nacionales, provinciales y municipales. En ese sentido, advirtió que existe el riesgo de que las limitaciones impulsen el traslado de productos por cruces no habilitados.

"En lugar de mejorar la recaudación, se corre el riesgo de que la mercadería empiece a circular por pasos no habilitados y termine convirtiéndose en contrabando", advirtió.

Comerciantes con mercadería ya vendida

Otra de las dificultades que planteó está relacionada con los artículos que se habían vendido antes de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones. "Hay comerciantes que tienen mercadería vendida con anticipación. La mercadería está llegando y ahora no pueden pasarla. Por eso el clima está muy alterado tanto en Aguas Blancas como en Salvador Mazza", manifestó.

El interventor remarcó que una parte importante de los trabajadores de la frontera necesita generar ingresos día a día, por lo que advirtió que, si las restricciones se mantienen y la actividad continúa paralizada, podrían producirse manifestaciones de protesta.

Advierten posibles cortes del puente internacional

El funcionario aseguró que Salvador Mazza ya registra una caída considerable en el movimiento comercial de la zona. "Normalmente hay un movimiento constante de carreros llevando mercadería, pero prácticamente no hubo actividad. Esta gente vive del día a día y no creo que puedan sostener muchos días esta situación sin tomar alguna medida", advirtió.

En cuanto a la posibilidad de que se produzcan manifestaciones, Zigarán señaló que el puente internacional podría convertirse en uno de los lugares afectados por eventuales medidas de fuerza.

"Cuando los pasadores deciden cortar, bloquean el puente y no pasa nadie. Creo que esta situación no puede extenderse demasiado sin que aparezca algún reclamo importante", advirtió. Zigarán remarcó que aguarda una revisión de las nuevas disposiciones para evitar que el conflicto se profundice y crezca el malestar en las comunidades ubicadas en la frontera.