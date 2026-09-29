Cuál es el estado de los pasos fronterizos en Salta tras la fuerte tormenta

Los pasos fronterizos que conectan Salta con Bolivia permanecen habilitados este martes 29 de septiembre, tras las fuertes lluvias registradas en la zona. Tanto el cruce de Aguas Blancas-Bermejo como el de Los Toldos se encuentran operativos, aunque recomendaron circular con precaución por las condiciones meteorológicas.

Aguas Blancas-Bermejo En Aguas Blancas, el servicio de chalanas se encuentra habilitado y funciona de 7 a 19 horas. Para la zona se informó cielo parcialmente nublado y presencia de lluvias. Por su parte, el Puente Internacional Aguas Blancas-Bermejo permanece habilitado durante las 24 horas para el tránsito vehicular y peatonal.

La Ruta Bermejo-Tarija presenta transitabilidad normal, aunque se recomienda circular con precaución.

En tanto, sobre la Ruta Nacional 50, entre Aguas Blancas y Orán, también se solicitó precaución. En el sector se mantienen controles viales a cargo de Gendarmería, Policía Federal y Policía Vial.

Cómo está el paso por Los Toldos En Los Toldos, el cruce fronterizo también permanece habilitado durante toda la jornada. En la zona se registra llovizna y se pidió especial precaución al circular por el tramo montañoso. De esta manera, los cruces informados continúan habilitados, aunque las condiciones del tiempo obligan a mantener las precauciones al momento de circular.

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