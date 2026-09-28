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28 de septiembre de 2026 - 20:48
Datos.

En julio, los salarios subieron 36,2% interanual en Argentina: el menor registro de los últimos cinco años

El INDEC difundió los datos de julio de 2026 y la serie histórica muestra un cambios en el ritmo nominal de los ingresos desde 2022.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Salarios en Argentina.

Salarios en Argentina.

El índice de salarios aumentó 2,8% durante julio de 2026 y acumuló una variación del 36,2% respecto del mismo mes del año pasado, según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En los primeros siete meses del año, el incremento acumulado llegó al 21,8%.

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Una mirada sobre los últimos cinco años muestra que el dato de julio de 2026 representa el menor incremento interanual nominal para ese mes desde 2022. Ese año, los salarios habían aumentado 68,7% interanual; en julio de 2023 la variación llegó al 119,5% y un año después alcanzó el 206,2%. En julio de 2025 el ritmo se redujo al 53,2% y ahora descendió al 36,2%.

Qué pasó con los salarios durante 2026

Salarios en Argentina.

Salarios en Argentina.

Los datos de julio muestran diferencias importantes según el tipo de empleo. Los salarios del sector privado registrado —trabajadores privados en blanco— subieron 29,7% interanual, mientras que en el sector público el aumento fue del 31%. En ambos casos, quedaron por debajo de la variación del índice salarial general.

La mayor variación correspondió al sector privado no registrado, donde el índice presentó un incremento interanual del 59,9%. El INDEC aclara en su metodología que esta medición tiene un rezago de cinco meses debido a la forma en que se estiman los ingresos de los asalariados no registrados.

De 2022 a 2026: cómo cambió el ritmo de aumento

La evolución de los últimos cinco julios refleja primero una aceleración muy marcada y luego una desaceleración. El índice pasó del 68,7% en 2022 al 119,5% en 2023 y alcanzó su mayor variación de esta comparación en 2024, con 206,2%. Desde entonces bajó al 53,2% en 2025 y al 36,2% durante 2026.

Estos porcentajes muestran variaciones nominales de los salarios. Por sí solos no indican si aumentó o disminuyó el poder adquisitivo, ya que para determinarlo es necesario comparar la evolución salarial con los precios del mismo período.

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