La UBA distinguió al papa León XIV con el título de Doctor Honoris Causa

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgar el título de Doctor Honoris Causa al papa León XIV, Robert Francis Prevost, en reconocimiento a su trayectoria académica y pastoral, su compromiso con la paz internacional y sus reflexiones sobre los desafíos actuales de la humanidad.

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La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior durante la sesión de este miércoles 28 de octubre de 2026, en un contexto marcado por los preparativos para la primera visita del pontífice a la Argentina.

La distinción quedó establecida en la resolución RESCS-2026-1850-E-UBA-REC, según la información difundida sobre la decisión universitaria.

Entre los fundamentos del reconocimiento, la universidad destacó la defensa de la dignidad humana, la convivencia pacífica y la construcción de sociedades más inclusivas.

También valoró las intervenciones del pontífice sobre problemas internacionales como la pobreza, la desigualdad, las migraciones, la crisis ambiental y los conflictos armados.

Otro de los aspectos considerados fue su compromiso con el diálogo entre diferentes culturas y tradiciones religiosas. Para la institución, este enfoque contribuye al entendimiento entre comunidades, al reconocimiento de la diversidad y a la construcción de consensos.

La UBA vinculó estos aportes con los principios de pluralismo, libertad de pensamiento e intercambio de ideas que orientan su actividad académica.

La trayectoria académica del papa León XIV

El papa León XIV.

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos. Integra la Orden de San Agustín y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, cuando adoptó el nombre de León XIV.

Antes de asumir como máxima autoridad de la Iglesia católica, desarrolló una extensa trayectoria religiosa y académica.

Estudió Matemáticas en la Universidad de Villanova y Teología en la Unión Teológica Católica de Chicago. Posteriormente, obtuvo una licenciatura y un doctorado en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Roma.

Además, desempeñó tareas pastorales y educativas en Perú, donde fue director de estudios y rector interino del Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo, en Trujillo.

La inteligencia artificial, otro de los temas destacados

La UBA también valoró las reflexiones del pontífice sobre los cambios tecnológicos y sus consecuencias sociales.

En su encíclica Magnifica Humanitas, publicada en mayo de 2026, León XIV abordó los desafíos éticos y educativos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial, con especial atención a la protección de la dignidad humana.

El documento plantea la necesidad de que los avances tecnológicos estén acompañados por criterios de responsabilidad, justicia social y respeto por las personas.

La universidad consideró especialmente relevante esta perspectiva, que propone fortalecer el diálogo entre el conocimiento científico, las humanidades y la reflexión ética.

Qué significa recibir el título de Doctor Honoris Causa

El Doctor Honoris Causa es la máxima distinción honorífica que otorga la Universidad de Buenos Aires a personalidades nacionales o extranjeras con trayectorias destacadas y aportes relevantes a la sociedad.

No equivale a un título académico obtenido mediante una carrera universitaria, sino que constituye un reconocimiento institucional a los méritos de la persona distinguida.

Con esta decisión, la UBA reconoce la trayectoria de León XIV y su participación en debates internacionales sobre la paz, la convivencia social y el futuro de la humanidad.