miércoles 28 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de octubre de 2026 - 17:56
País.

La UBA distinguió al papa León XIV con el título de Doctor Honoris Causa

La Universidad de Buenos Aires destacó su trayectoria académica, su defensa de la dignidad humana y sus aportes al diálogo entre culturas y religiones.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
El papa León XIV.

El papa León XIV.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgar el título de Doctor Honoris Causa al papa León XIV, Robert Francis Prevost, en reconocimiento a su trayectoria académica y pastoral, su compromiso con la paz internacional y sus reflexiones sobre los desafíos actuales de la humanidad.

Lee además
Argentina, allá vamos: el papa León XIV sorprendió a una pareja argentina en el Vaticano
País.

Papa León XIV en Córdoba: inscripción, transporte y accesos para los peregrinos
Visita del papa León XIV a la Argentina - Del 9 al 11 de noviembre habrá presentaciones musicales durante las actividades del Papa. La programación incluye reconocidos artistas y coros.
País.

Todos los artistas que cantarán frente al papa León XIV en Argentina

La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior durante la sesión de este miércoles 28 de octubre de 2026, en un contexto marcado por los preparativos para la primera visita del pontífice a la Argentina.

La distinción quedó establecida en la resolución RESCS-2026-1850-E-UBA-REC, según la información difundida sobre la decisión universitaria.

Por qué la UBA distinguió al papa León XIV

Universidad de Buenos Aires.

Universidad de Buenos Aires.

Entre los fundamentos del reconocimiento, la universidad destacó la defensa de la dignidad humana, la convivencia pacífica y la construcción de sociedades más inclusivas.

También valoró las intervenciones del pontífice sobre problemas internacionales como la pobreza, la desigualdad, las migraciones, la crisis ambiental y los conflictos armados.

Otro de los aspectos considerados fue su compromiso con el diálogo entre diferentes culturas y tradiciones religiosas. Para la institución, este enfoque contribuye al entendimiento entre comunidades, al reconocimiento de la diversidad y a la construcción de consensos.

La UBA vinculó estos aportes con los principios de pluralismo, libertad de pensamiento e intercambio de ideas que orientan su actividad académica.

La trayectoria académica del papa León XIV

El papa Le&oacute;n XIV.

El papa León XIV.

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos. Integra la Orden de San Agustín y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, cuando adoptó el nombre de León XIV.

Antes de asumir como máxima autoridad de la Iglesia católica, desarrolló una extensa trayectoria religiosa y académica.

Estudió Matemáticas en la Universidad de Villanova y Teología en la Unión Teológica Católica de Chicago. Posteriormente, obtuvo una licenciatura y un doctorado en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Roma.

Además, desempeñó tareas pastorales y educativas en Perú, donde fue director de estudios y rector interino del Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo, en Trujillo.

La inteligencia artificial, otro de los temas destacados

La UBA también valoró las reflexiones del pontífice sobre los cambios tecnológicos y sus consecuencias sociales.

En su encíclica Magnifica Humanitas, publicada en mayo de 2026, León XIV abordó los desafíos éticos y educativos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial, con especial atención a la protección de la dignidad humana.

El documento plantea la necesidad de que los avances tecnológicos estén acompañados por criterios de responsabilidad, justicia social y respeto por las personas.

La universidad consideró especialmente relevante esta perspectiva, que propone fortalecer el diálogo entre el conocimiento científico, las humanidades y la reflexión ética.

Qué significa recibir el título de Doctor Honoris Causa

El Doctor Honoris Causa es la máxima distinción honorífica que otorga la Universidad de Buenos Aires a personalidades nacionales o extranjeras con trayectorias destacadas y aportes relevantes a la sociedad.

No equivale a un título académico obtenido mediante una carrera universitaria, sino que constituye un reconocimiento institucional a los méritos de la persona distinguida.

Con esta decisión, la UBA reconoce la trayectoria de León XIV y su participación en debates internacionales sobre la paz, la convivencia social y el futuro de la humanidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Papa León XIV en Córdoba: inscripción, transporte y accesos para los peregrinos

Todos los artistas que cantarán frente al papa León XIV en Argentina

Tati Domínguez y su pedido especial al Papa: "Que bendiga a los peregrinos de Punta Corral"

Por la visita del papa León XIV se reprograma el reducido de la Primera Nacional

El papa León XIV confirmó que visitará Argentina

Lo que se lee ahora
los bancos de jujuy estaran cuatro dias consecutivos sin atencion al publico en noviembre
Jujuy.

Los bancos de Jujuy estarán cuatro días consecutivos sin atención al público en noviembre

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Este martes 3 de noviembre arranca el cronograma de pagos para estatales de Jujuy

Los bancos de Jujuy estarán cuatro días consecutivos sin atención al público en noviembre
Jujuy.

Los bancos de Jujuy estarán cuatro días consecutivos sin atención al público en noviembre

Peregrinos atropellados en la Ruta 66: imputarán por lesiones graves al conductor del auto video
Jujuy.

El conductor que atropelló a los dos peregrinos en la Ruta 66 estaba borracho

Preocupación en Jujuy por el moquillo, las garrapatas y la falta de vacunas video
Jujuy.

Alertan por el aumento de casos de moquillo en perros de Jujuy y la falta de vacunación

Feria de los Santos y Fieles Difuntos.
Jujuy.

La Feria de los Santos y Fieles Difuntos se trasladará a la avenida 19 de Abril: fechas y horarios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel