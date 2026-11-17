En el centro de las Sierras Grandes se esconde un pueblo que sobresale por su tranquilidad y su estrecho vínculo con el entorno natural . Es una pequeña localidad que se mantiene alejada del ritmo acelerado de las grandes ciudades y propone tanto a sus habitantes como a quienes lo eligen para sus escapadas disfrutar de una vida más relajada .

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Esta pequeña localidad se distingue por sus caminos de piedra , construcciones con diseño alpino y una atmósfera de absoluta calma, en la que pareciera que las horas transcurren más lentamente. Estas características la convierten en un sitio ideal para quienes desean alejarse de las preocupaciones y las exigencias de la rutina diaria.

Se trata de La Cumbrecita, un pueblo ubicado en las zonas elevadas de Córdoba que invita a disfrutar del clima puro de las sierras y de paisajes naturales de gran belleza . Entre sus principales atractivos se encuentran los recorridos rodeados de vegetación , los cursos de agua transparentes y las edificaciones de inspiración alpina, que remiten a los tradicionales poblados de los Alpes suizos .

Su propuesta culinaria , basada en los sabores y las costumbres de la región, también forma parte de su atractivo. Gracias a esta combinación, La Cumbrecita se posicionó como una opción elegida por quienes desean descansar en contacto con el entorno natural , sin dejar de lado el confort ni la atención cálida.

Dónde queda La Cumbrecita

La Cumbrecita está emplazada en la provincia de Córdoba, en el territorio argentino. Esta pintoresca localidad serrana se extiende sobre las Sierras Grandes, a unos 100 kilómetros hacia el oeste de la ciudad capital.

El pueblo está rodeado de imponentes elevaciones y extensas áreas boscosas, un paisaje que lo convirtió en un atractivo turístico muy elegido. Allí, quienes lo visitan pueden encontrar un espacio de calma y descanso, enmarcado por una atmósfera de características alpinas poco habitual en otros puntos del país.

Qué puedo hacer en La Cumbrecita

Recorrer La Cumbrecita permite descubrir paisajes sorprendentes y disfrutar de distintas experiencias al aire libre. Esta localidad de montaña, rodeada de extensas arboledas de pinos y surcada por arroyos de aguas transparentes, invita a conocer una gran variedad de atractivos naturales a lo largo de sus caminos.

Entre la vegetación abundante, los antiguos senderos atraviesan el bosque y llevan hasta saltos de agua y paisajes de gran belleza. A su vez, las tradicionales edificaciones de inspiración alpina, distribuidas a los costados de las calles, aportan una identidad especial y hacen aún más atractivo el recorrido.

La propuesta gastronómica también ocupa un lugar destacado entre los atractivos de la localidad. Al recorrer sus pintorescos caminos de piedra, los aromas que salen de los restaurantes y las cocinas tradicionales despiertan el interés por probar las especialidades de la zona. Entre las opciones más representativas se encuentran el goulash acompañado de spätzle, las salchichas de origen alemán y una variedad de tortas artesanales, sabores que enriquecen la visita y se combinan con el encanto de sus paisajes naturales.

La Cumbrecita es un lugar que reúne las condiciones para vivir una escapada inolvidable. Más allá de sus atractivos paisajísticos y de la belleza de sus calles, también brinda la posibilidad de conocer los acontecimientos y las tradiciones que marcaron su pasado.

Entre los sitios de mayor valor histórico se encuentran las antiguas viviendas de sus pobladores fundadores, la capilla emblemática y la fuente ubicada en el centro del pueblo. Estos espacios permiten conocer cómo fueron los primeros años de la localidad y acercarse a sus raíces culturales.

Para cerrar el paseo, una buena alternativa es visitar la casa de Tante Liesbeth, donde los turistas pueden hacer una pausa y compartir un té acompañado de una porción de torta. Una propuesta ideal para terminar la jornada con un momento agradable, después de recorrer los principales atractivos del lugar.

Cómo llegar a La Cumbrecita

Camino más directo: La alternativa que demanda menos tiempo suele ser circular por la Autopista Córdoba-Rosario (Ruta Nacional 9) , avanzando hacia el oeste hasta arribar a la ciudad de Córdoba .

Acceso a la capital provincial: Una vez que se deja la autopista, hay que tomar el Acceso Norte para ingresar a Córdoba y después continuar por la Avenida de Circunvalación (Ruta Provincial 20), en sentido oeste, para bordear el área urbana.