El destino de Formosa que deslumbra con uno de los humedales más grandes de Sudamérica.

En Argentina hay escenarios naturales únicos, con atractivos diversos que invitan a elegirlos cada vez que se organizan unas escapadas . Entre esos destinos sobresale una zona de humedales ubicada en el norte , reconocida por la riqueza de sus ambientes naturales y la gran variedad de especies de aves y otros animales que alberga.

Su extraordinario valor ecológico y paisajístico le ha valido un lugar entre las 7 Maravillas Naturales de Argentina. El Bañado La Estrella se encuentra en las proximidades de Las Lomitas , una localidad de la provincia de Formosa que se ha consolidado como punto de referencia para el turismo regional .

Allí, quienes llegan para explorar los paisajes naturales de los alrededores pueden encontrar distintas alternativas de hospedaje , propuestas culinarias y recorridos guiados que permiten descubrir tanto los atractivos ambientales como las tradiciones y el pasado de la comunidad.

Los orígenes de Las Lomitas se remontan a 1914, año en que la llegada del ferrocarril impulsó la formación del pueblo . Su denominación hace referencia a las elevaciones del terreno que se extienden hacia los sectores norte y este de la localidad. Gracias a su riqueza paisajística , la producción artesanal , los artículos típicos de la región y los sitios que conservan su historia, este rincón formoseño representa una opción muy atractiva para quienes desean conocer el norte argentino .

Dónde queda Las Lomitas, Formosa

La localidad de Las Lomitas está situada dentro del departamento Patiño, en la zona central del territorio formoseño, a aproximadamente 300 kilómetros en dirección noroeste de la capital provincial. En relación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra a unos 1.350 kilómetros hacia el norte del país.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Las Lomitas, Formosa?

La mayor atracción para quienes visitan Las Lomitas es el Bañado La Estrella, un extenso ecosistema acuático considerado el tercer humedal de mayor tamaño de Sudamérica y distinguido como una de las 7 Maravillas Naturales de Argentina. Este impresionante entorno abarca más de 400.000 hectáreas, donde se alternan espejos de agua, lagunas y amplias áreas pobladas de palmeras.

Por su extraordinaria diversidad biológica, constituye un escenario privilegiado para realizar actividades de turismo ecológico, tomar fotografías de la naturaleza y observar de cerca numerosas especies de aves y otros animales silvestres.

Una excelente alternativa para refrescarse durante las jornadas de altas temperaturas en Formosa es acercarse al Parque Acuático «Miguel Ángel “Negro” Medina», un espacio recreativo moderno pensado para el entretenimiento de personas de todas las edades.

El predio dispone de una pileta de grandes dimensiones destinada a jóvenes y adultos, junto con otras dos de menor tamaño especialmente diseñadas para los más pequeños. Además, cuenta con resbaladillas acuáticas, propuestas de juego tanto dentro como fuera del agua y amplios sectores ajardinados donde disfrutar de momentos de descanso al aire libre.

Quienes deseen conservar un recuerdo de su paso por Las Lomitas pueden acercarse al Mercado Comunitario de Emprendedores, una feria ambulante que reúne a más de 40 productores y trabajadores independientes de la zona.

El encuentro se desarrolla en las instalaciones del Hípico «Don Silto Verón», donde los visitantes tienen la oportunidad de recorrer distintos puestos con objetos artesanales, prendas y tejidos, productos de panadería y una variada selección de alimentos y especialidades regionales.

Cómo llegar a Las Lomitas, Formosa

Quienes planeen viajar en vehículo particular desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta Las Lomitas deberán iniciar el recorrido por la Autopista Panamericana, siguiendo por la Ruta Nacional 9 en dirección a Zárate. Desde allí, el itinerario continúa por la provincia de Entre Ríos, transitando las Rutas Nacionales 12 y 14, hasta conectar en Corrientes con las carreteras nacionales 119 y 123.

Posteriormente, el trayecto prosigue por territorio chaqueño a través de la Ruta Provincial 90. Una vez en Formosa, es necesario tomar primero la Ruta Provincial 3 y después incorporarse a la Ruta Provincial 81, que conduce directamente a Las Lomitas.

El desplazamiento completo demanda alrededor de 16 horas en auto, aunque el tiempo puede variar según las condiciones del tránsito. Para quienes prefieran no conducir, también existen servicios de autobuses de larga distancia que realizan este recorrido.