Cómo saber si una persona está sufriendo un ACV: las tres señales de alerta que todos deben conocer

El accidente cerebrovascular (ACV) es una de las principales causas de discapacidad y muerte , pero reconocer sus síntomas y actuar rápidamente puede cambiar el pronóstico de los pacientes. Así lo explicó Miguel Salva (M.P. 3297) , médico intensivista y coordinador de la Red Provincial de ACV, durante una entrevista con Canal 4, en la que también participó Cecilia Güero , licenciada en Kinesiología y Fisioterapia y directora del Centro de Rehabilitación Carlos Jure.

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Salva explicó que existen dos tipos principales de ACV : el hemorrágico, que ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo, y el isquémico, que se produce por la obstrucción de una arteria que lleva sangre al cerebro.

“Es una enfermedad prevenible en la mayor parte de los casos y, por otra parte, una vez que ocurre tiene tratamiento. Tiene tratamiento, pero el tratamiento depende del tiempo en el que la persona consulte”, advirtió.

El especialista remarcó que, durante un ACV isquémico, la falta de circulación sanguínea provoca un daño cerebral progresivo. “Cuando se tapa la arteria empiezan a morir a una velocidad de dos millones de neuronas por minuto. Mientras más dejamos pasar el tiempo, menos chances de recuperación y más secuelas”, explicó.

Cómo reconocer un ACV: las tres señales que todos deben conocer

Para facilitar la identificación de los síntomas, Salva recomendó recordar la palabra HABRASO, un recurso que reúne tres señales de alerta:

HA (habla): dificultad repentina para hablar.

BRA (brazo): pérdida de fuerza en un brazo o imposibilidad de mantener ambos levantados.

SO (sonrisa): desviación de la boca o parálisis de un lado de la cara al sonreír.

“Cualquier persona que tenga esos síntomas, o si alguien los ve, y estos síntomas empiezan de golpe, tiene que llamar al 107, que es la mejor vía para insertarse a un código de ACV dentro de todo el circuito de la red”, señaló.

Cómo funciona la Red Provincial de ACV en Jujuy

El coordinador explicó que la provincia cuenta con una red que articula el SAME, hospitales públicos, instituciones privadas y centros de rehabilitación para garantizar una atención rápida.

El Hospital San Roque dispone de una unidad especializada desde hace tres años. Según Salva, aproximadamente el 27% de los pacientes atendidos allí logró acceder al tratamiento agudo por haber llegado a tiempo.

Prevención del ACV.

“Tenemos un sistema que está separado por toda la provincia. Trabajamos mancomunadamente con otras clínicas que ofrecen tratamientos que a veces no están disponibles en el sector público”, indicó.

El médico aclaró que ese porcentaje corresponde al Hospital San Roque y no representa la totalidad de los casos provinciales.

La rehabilitación después de un ACV

Cecilia Güero destacó que la recuperación depende, en gran medida, de la rapidez con la que se recibe atención. “Las secuelas en los pacientes que llegan tarde son mucho más severas, es mucho más difícil recuperar y, por lo tanto, devolverle a esa persona su vida familiar, poder volver al trabajo”, explicó.

La profesional señaló que el Centro de Rehabilitación Carlos Jure trabaja con equipos interdisciplinarios que incluyen kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología y nutrición.

Además, aclaró que la rehabilitación no se limita a San Salvador de Jujuy, ya que existe una red provincial que permite continuar los tratamientos en diferentes localidades.