"Mi papá sigue en estado crítico, peleándola": el dolor de los hijos del peregrino atropellado en Ruta 66

La familia de Juan Eduardo Villarroel, el hombre atropellado mientras peregrinaba hacia el Santuario de Río Blanco, atraviesa momentos de angustia e incertidumbre por su delicado estado de salud. Sus hijos, Rodrigo y Joaquín Villarroel, expresaron su preocupación por la evolución de su padre y reclamaron respuestas sobre la investigación del siniestro vial ocurrido el domingo 25 de octubre en la Ruta Nacional 66.

Jujuy. Hoy se realiza la audiencia imputativa al hombre que atropelló a dos peregrinos en Ruta 66

Jujuy. El conductor que atropelló a los dos peregrinos en la Ruta 66 estaba borracho

"Hoy mi papá sigue en estado crítico, al borde de la muerte, lo sigue peleando mi papá", expresó Rodrigo, quien también cuestionó el accionar de las autoridades y denunció la falta de información y acompañamiento que recibe su familia.

El hombre permanece internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y un pronóstico reservado. Según explicó su hijo, los médicos les informaron que sufrió una grave lesión en la médula espinal, que podría dejarle secuelas permanentes.

"Sigue entubado, sigue en terapia intensiva. Lastimosamente todavía no tengo una buena noticia clara. Solamente mejorías diminutas que me dan un poquito de esperanza", relató Rodrigo.

El joven sostuvo que el diagnóstico comunicado a la familia fue devastador y que existe preocupación por las posibilidades de recuperación de su padre. Según su testimonio, los profesionales les advirtieron que la lesión medular podría afectar de manera irreversible su movilidad.

El accidente durante la peregrinación a Río Blanco

El siniestro ocurrió el domingo 25 de octubre, durante la mañana, cuando Juan Eduardo Villarroel caminaba junto a su pareja por la banquina de la Ruta Nacional 66, rumbo al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

Ambos formaban parte de la peregrinación religiosa cuando fueron embestidos por un automóvil Volkswagen Passat que se desvió hacia la banquina. El conductor, de 26 años, registró 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre en el control de alcoholemia.

Rodrigo aseguró que su padre caminaba acompañado por otros fieles y rechazó cualquier intento de responsabilizar a los peregrinos por lo sucedido. Según su relato, el vehículo realizó una maniobra brusca y atropelló a su padre desde atrás, provocándole lesiones de extrema gravedad.

La familia cuestiona el accionar policial y denuncia falta de información

Otro de los reclamos de Rodrigo Villarroel está relacionado con la actuación de las autoridades después del accidente. El joven aseguró que permaneció más de un día sin conocer lo que había ocurrido con su padre.

"Yo me entero el día lunes, a las 10 de la mañana. No se acercó nadie, nadie me llamó, nadie me avisó", señaló. Según explicó, pasaron más de 25 horas hasta que recibió información sobre la internación.

Además, cuestionó el rastrillaje realizado en el lugar del siniestro. Afirmó que un tío suyo encontró las zapatillas de la víctima, pero que todavía no pudieron recuperar su billetera ni la documentación personal.

También manifestó dudas sobre la desaparición de esas pertenencias, debido a que el teléfono celular de su padre sí llegó al hospital. La familia busca, además, identificar a un hombre que habría participado de los primeros auxilios y que, según la información recibida, sería bombero.

Rodrigo expresó su malestar por la falta de acompañamiento institucional y sostuvo que la situación afecta profundamente a todo su entorno familiar.

"No tengo contención ni de la Justicia, ni de alguien que me informe de todo momento de lo que está pasando", afirmó.

La situación judicial del conductor que atropelló a los peregrinos

Este jueves 29 de octubre se realizó la audiencia imputativa del conductor involucrado en el siniestro vial. El fiscal Alejandro Maldonado confirmó que el acusado continuará en libertad mientras avanza la investigación, al considerar que por el momento no existen riesgos procesales que justifiquen solicitar su prisión preventiva.

La imputación inicial contempla lesiones graves respecto de una de las víctimas y lesiones leves en el caso de la otra, por conducción imprudente bajo los efectos del alcohol y sin licencia habilitante. La calificación podría modificarse de acuerdo con la evolución médica de los heridos.

Por su parte, Rodrigo aseguró haber recibido información sobre una presunta transferencia del automóvil involucrado en el accidente, aunque reconoció que todavía no pudo confirmar ese dato.

Convocan a una marcha para pedir justicia por Juan Eduardo Villarroel

Ante la gravedad del cuadro médico y los cuestionamientos a la investigación, los hijos del peregrino convocaron a una movilización para exigir justicia y respuestas sobre lo ocurrido.

La convocatoria está prevista para este viernes 30 de octubre, a las 9 de la mañana, en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy. Familiares, amigos y allegados de Juan Eduardo Villarroel participarán de la concentración.