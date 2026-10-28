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28 de octubre de 2026 - 13:27
Jujuy.

Estado de salud de los peregrinos atropellados en Ruta 66: uno se encuentra grave con asistencia respiratoria

El peregrino atropellado en la Ruta 66 sigue en estado crítico y recibe drogas inotrópicas, la mujer presenta un traumatismo de tórax y está fuera de peligro.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Estado de salud de los peregrinos atropellados en Ruta 66: un hombre sigue grave y una mujer está fuera de peligro (foto ilustrativa: Hospital Pablo Soria)

Estado de salud de los peregrinos atropellados en Ruta 66: un hombre sigue grave y una mujer está fuera de peligro (foto ilustrativa: Hospital Pablo Soria)

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El parte médico refleja dos situaciones muy diferentes entre las víctimas del siniestro. La mayor preocupación está puesta en la recuperación del hombre, cuyo cuadro sigue siendo grave, mientras que la mujer sufrió lesiones en el tórax y su vida no corre peligro.

El peregrino permanece en estado crítico y con asistencia respiratoria

Según la información médica conocida en las últimas horas, el hombre permanece internado en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica, sedación y administración de drogas inotrópicas, utilizadas para ayudar al funcionamiento del corazón y mantener una circulación sanguínea adecuada.

Su estado de salud requiere cuidados intensivos y un seguimiento permanente por parte del equipo médico. Por el momento, no se informó una mejoría que permita modificar la gravedad de su cuadro. La situación mantiene en vilo a su familia, que desde el domingo sigue de cerca su evolución. Su hijo, Joaquín Villarroel, ya había expresado públicamente la preocupación por las lesiones sufridas por su papá y había pedido que se haga justicia por lo ocurrido.

La mujer sufrió un traumatismo de tórax y está fuera de peligro

En cuanto a la segunda víctima, el panorama es más alentador. La mujer sufrió un traumatismo de tórax y fracturas como consecuencia del impacto, pero se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con la información médica disponible.

Aunque las lesiones requieren atención y recuperación, su estado no presenta la gravedad del cuadro del hombre. De esta manera, el seguimiento médico continúa centrado especialmente en el peregrino que permanece en estado crítico.

Qué pasó con los peregrinos en Ruta 66

El siniestro ocurrió durante la mañana del domingo 25 de octubre, cuando ambos peregrinos caminaban hacia el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, en el marco de las tradicionales peregrinaciones que convocan a cientos de fieles en Jujuy.

Las víctimas fueron atropelladas por un automóvil sobre la Ruta Nacional 66, a la altura del destacamento Papa Francisco, en Palpalá. Tras el impacto, recibieron asistencia y fueron trasladadas para su atención médica.

El conductor del vehículo tiene 26 años y, según se informó, el control de alcoholemia arrojó un resultado de 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre. La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía de Alejandro Maldonado, con una calificación legal inicial de lesiones graves causadas por conducción imprudente y antirreglamentaria, agravadas por la ingesta de bebidas alcohólicas, en dos hechos.

Para este jueves 29 de octubre está prevista la audiencia imputativa y declaración indagatoria del conductor, mientras la familia del peregrino herido continúa pendiente de su evolución.

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