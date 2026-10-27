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27 de octubre de 2026 - 15:22
Jujuy.

Peregrinación gaucha a Río Blanco: partirán el sábado desde la Catedral de Jujuy

La peregrinación a caballo a Río Blanco será este sábado 31 de octubre. Los gauchos partirán desde la Catedral de Jujuy a las 8:30.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Llega la peregrinación gaucha a Río Blanco este sábado - Imagen de archivo&nbsp;

Llega la peregrinación gaucha a Río Blanco este sábado - Imagen de archivo 

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La jornada comenzará en la Iglesia Catedral de San Salvador de Jujuy, desde donde los peregrinos partirán a caballo hacia el Santuario de Río Blanco, ubicado en el departamento Palpalá. La actividad combinará la devoción religiosa con las costumbres gauchas que forman parte de la identidad cultural jujeña.

Peregrinación a caballo a Río Blanco: horarios del sábado 31 de octubre

De acuerdo con el cronograma difundido por los organizadores, las actividades se desarrollarán de la siguiente manera:

  • 08:00 horas: concentración de los participantes en la Iglesia Catedral de San Salvador de Jujuy.

  • 08:30 horas: partida de los peregrinos a caballo hacia el Santuario de Río Blanco.

  • 11:00 horas: celebración de la Santa Misa en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

La convocatoria invita a los participantes a reunirse desde temprano para iniciar juntos el recorrido hacia el santuario.

Una jornada de fe y tradición gaucha en Jujuy

La peregrinación a caballo constituye una expresión de devoción hacia la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, patrona de Jujuy, y reúne elementos de la tradición religiosa y gaucha de la provincia. Durante la jornada, los participantes podrán renovar sus promesas, agradecer las bendiciones recibidas y compartir una celebración que vincula las costumbres tradicionalistas con la fe mariana.

La invitación se extiende a toda la comunidad, especialmente a las agrupaciones gauchas, paisanas, ballets folclóricos y familias jujeñas que quieran acompañar esta manifestación religiosa.

Bajo el lema de caminar unidos por la fe y la tradición, la peregrinación culminará con la misa prevista para las 11 de la mañana en el Santuario de Río Blanco.

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