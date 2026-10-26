Peregrinación motoquera a Río Blanco: esperan decenas de participantes y sumarán autos clásicos

La fe y la pasión por las motos volverán a encontrarse en Jujuy con una nueva edición de la peregrinación motoquera a Río Blanco , prevista para el sábado 31 de octubre . La actividad reunirá a motociclistas de diferentes puntos de la provincia y contará con la participación de viajeros de otras provincias , además de integrantes de clubes de autos clásicos .

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La propuesta, que comenzó años atrás como una reunión de pequeños grupos de motociclistas, busca consolidarse como un encuentro que combine la devoción a la Virgen de Río Blanco , la camaradería y la concientización sobre la seguridad vial.

Jaime César Maddalleno , integrante de Centinelas de Coronel Arias, explicó que este año decidieron ampliar la convocatoria. "Esto ya se venía haciendo años anteriores, pero era así local. Nos reuníamos en grupo, esperábamos que pasen todas las peregrinaciones y al siguiente fin de semana nos presentábamos", recordó.

Uno de los principales objetivos de los organizadores es que la actividad no quede limitada a quienes integran clubes de motos. La invitación también está dirigida a trabajadores que utilizan motocicletas diariamente, viajeros, familias y personas que deseen participar por motivos religiosos.

Maddalleno destacó que en ediciones anteriores se sumaron repartidores y personas que utilizan la moto como su principal medio de transporte. "No solamente somos motoqueros viajeros, sino que el año pasado, por ejemplo, había deliveries, gente que usa la moto para ir a trabajar, que tiene la fe y que quiere que le bendigan la moto para estar tranquilo", expresó.

En ese sentido, remarcó que la bendición de los vehículos tiene un significado especial para quienes recorren las calles y rutas diariamente, tanto por cuestiones laborales como recreativas.

Por su parte, Javier Cachizumba destacó que la convocatoria continúa ampliándose y confirmó que este año se incorporará el club de autos Ruteros Clásico. "Este año nos sorprendieron, se unió un club de autos, Ruteros Clásico. Así que estamos creciendo de a poco, gracias a la fe que tenemos todos", manifestó.

También aclaró que no es obligatorio pertenecer a una agrupación para sumarse a la peregrinación. Quienes tengan una moto o un automóvil podrán participar de manera independiente y acompañar el recorrido.

Horarios y recorrido de la peregrinación motoquera a Río Blanco

La jornada comenzará durante la mañana del sábado 31 de octubre, cuando los organizadores recibirán a los participantes que lleguen desde otras provincias. Al mediodía compartirán un asado a la canasta, mientras que la salida de la peregrinación está programada para las 18 horas desde el complejo del SEOM, institución que colabora con la organización.

Peregrinación motoquera a Río Blanco

Cronograma previsto para el sábado 31 de octubre

Durante la mañana: recepción de motociclistas y visitantes de otras provincias.

Mediodía: asado a la canasta.

18:00 horas: concentración y salida desde el complejo del SEOM.

Recorrido: paso previsto por el centro y la Catedral, con destino al Santuario de Río Blanco.

En Río Blanco: participación de la misa y bendición de los vehículos.

Al finalizar: regreso y encuentro entre los participantes.

Según explicó Maddalleno, la intención es que la caravana transite por el centro de San Salvador de Jujuy, pase por la Catedral y posteriormente continúe hacia el Santuario de Río Blanco, en Palpalá.

Cachizumba confirmó que el padre Maccagno acompañará nuevamente la actividad religiosa y estará a cargo de la bendición. "A las 6 de la tarde arrancamos, nos vamos todos a Río Blanco, todos juntos, ordenados. Recomendamos que todos vayan con casco", señaló.

Seguridad vial: piden casco, documentación y responsabilidad

Además de la celebración religiosa, los organizadores hicieron especial hincapié en la importancia de respetar las normas de tránsito durante todo el recorrido. Entre las principales recomendaciones se encuentran el uso obligatorio del casco, contar con la documentación correspondiente del vehículo y mantener una conducción responsable.

"Aclaremos que no solamente tiene que tener casco, sino los papeles que corresponden también. Nosotros, que viajamos mucho, estamos muy acostumbrados a andar con todo en regla", sostuvo Maddalleno.

Asimismo, explicó que antes de iniciar el recorrido se brindará una charla para coordinar el desplazamiento de la caravana, especialmente teniendo en cuenta que algunos participantes podrían no estar acostumbrados a circular en grupos numerosos. El objetivo es garantizar un traslado ordenado y evitar maniobras que puedan poner en riesgo a motociclistas, automovilistas y peatones.

Esperan superar la participación de años anteriores

Los organizadores recordaron que la convocatoria creció progresivamente y que el año pasado participaron aproximadamente entre 70 y 80 personas en motos, a pesar de las condiciones climáticas adversas. "Todos los años va creciendo. Involuntariamente se va sumando más gente, llueva o truene, lo mismo van todos. El año pasado llovió y lo mismo fuimos", recordó Cachizumba.

La expectativa para esta edición es superar esa participación, principalmente por la llegada de motociclistas de otras provincias y la incorporación de agrupaciones de automóviles. Maddalleno destacó que la peregrinación también representa una oportunidad para reencontrarse con amigos y compañeros de ruta.

"No solamente es una rodada de la fe, como le decimos, sino que es motivo para que nos encontremos con otros amigos, colegas, camaradas de otras provincias", expresó. De esta manera, el sábado 31 de octubre, motociclistas, automovilistas y familias compartirán una jornada que tendrá como destino el Santuario de la Virgen de Río Blanco, en una convocatoria abierta a quienes deseen participar.