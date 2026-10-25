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25 de octubre de 2026 - 08:35
Jujuy.

Miles de jóvenes peregrinan a Río Blanco: horarios de las misas

La peregrinación a Río Blanco cerrará este domingo 25 de octubre con la jornada dedicada a la juventud. Las actividades comenzaron el sábado con talleres, momentos de oración y la confirmación de cerca de 200 jóvenes.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Domingo de jóvenes Río Blanco

La peregrinación de los jóvenes a Río Blanco se realizará este domingo 25 de octubre y marcará el cierre de las celebraciones religiosas en honor a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Se espera una importante convocatoria de fieles de distintos puntos de Jujuy, en una jornada que también pondrá fin al Año Juvenil y Vocacional que la Iglesia local promovió durante 2026.

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Las actividades comenzaron este sábado en el Santuario, con una propuesta destinada especialmente a los jóvenes, que incluyó espacios de reflexión, talleres, entretenimiento y oración.

Además, durante la jornada se desarrolló una celebración especial en la que cerca de 200 jóvenes recibieron el sacramento de la Confirmación, administrado por el obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández.

Peregrinación de los jóvenes a Río Blanco: cómo será el domingo

La jornada central comenzará a las 5 de la mañana, cuando la Imagen Peregrina de la Virgen salga desde la Iglesia Catedral hacia el Santuario de Río Blanco.

La celebración reunirá a jóvenes que participarán de las actividades religiosas programadas para el último domingo de peregrinaciones de octubre. Uno de los momentos principales será la misa central de las 8:30, presidida en el marco del cierre del Año Juvenil y Vocacional.

En la previa, monseñor Fernández destacó la participación de los fieles durante las celebraciones de este mes.

“Hemos visto muchísima gente este año, mucho más que otras veces. Este domingo cerramos el año juvenil y vocacional en la misa de 8:30, pidiendo por las necesidades y proyectos de tantos jóvenes que buscan su lugar en la sociedad”, expresó.

Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya es la patrona principal de Jujuy a quien cada octubre rendimos culto con peregrinaciones y actividades especiales.

Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya es la patrona principal de Jujuy a quien cada octubre rendimos culto con peregrinaciones y actividades especiales.

Las actividades del sábado y la vigilia de los peregrinos

Como preparación para la jornada central, la Pastoral de Juventud llevó a cabo en primera instancia un encuentro con talleres, actividades recreativas y espacios de reflexión.

Posteriormente, a las 19:30, monseñor César Daniel Fernández administró el sacramento de la Confirmación a cerca de 200 jóvenes en el Santuario. Finalmente, quienes decidieron permanecer durante la noche a la espera de la peregrinación del domingo, el Colegio FASTA puso a disposición sus salones y espacios techados para albergar a los peregrinos.

Horarios de las misas en Río Blanco para este domingo 25 de octubre

El cronograma de celebraciones religiosas previsto para el cierre de las peregrinaciones es el siguiente:

  • 07:00: primera misa de la mañana.

  • 08:30: misa central y cierre del Año Juvenil y Vocacional.

  • 10:30: misa.

  • 12:00: misa.

  • 17:00: misa de la tarde.

  • 19:30: última misa programada.

De esta manera, el Santuario de Río Blanco recibirá a los peregrinos durante toda la jornada del domingo, en el cierre de las celebraciones de octubre dedicadas a la patrona de Jujuy.

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