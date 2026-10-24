Llegada de El Niño a Jujuy: qué revisar en casa para evitar filtraciones e inundaciones

Ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño provoque lluvias más intensas durante el verano en Jujuy , especialistas recomiendan revisar los techos, limpiar las canaletas y controlar los sistemas de desagüe de las viviendas. El objetivo es prevenir filtraciones, acumulaciones de agua y otros inconvenientes que pueden presentarse cuando se registran precipitaciones abundantes en poco tiempo.

Inflación. Subieron algunas frutas y verduras en Jujuy: preocupa el impacto de El Niño

Jujuy. El Niño y los alacranes: por qué las lluvias podrían favorecer su aparición en Jujuy

El arquitecto Pablo Forbice explicó en Canal 4 cuáles son los principales cuidados que deben tener en cuenta los propietarios y destacó la importancia de realizar tareas de mantenimiento antes de que comience la temporada de lluvias.

Según señaló, las condiciones previstas no serán iguales en toda la provincia. Mientras que en los Valles y las Yungas podrían registrarse precipitaciones de mayor intensidad en períodos cortos, en la Puna se prevén condiciones de estrés hídrico y vientos fuertes.

Forbice explicó que los techos son una de las partes de las viviendas más expuestas a los fenómenos climáticos y que los cuidados dependen del material con el que estén construidos.

En el caso de las cubiertas de chapa, recomendó controlar los anclajes, tornillos y arandelas de goma. Sin embargo, advirtió que uno de los puntos más vulnerables suele ser la unión entre las chapas y las paredes.

Ahí se produce una junta que probablemente genere ingreso de agua si no la tratamos correctamente, explicó. Ahí se produce una junta que probablemente genere ingreso de agua si no la tratamos correctamente, explicó.

Para los techos de tejas, aconsejó comprobar que no existan piezas rotas, ya que cualquier deterioro puede facilitar la entrada de agua durante una tormenta. En las viviendas con techos de losa, el mantenimiento debe concentrarse especialmente en las impermeabilizaciones.

Membranas y filtraciones: cómo prevenir problemas en las losas

El arquitecto distinguió dos tipos de impermeabilización utilizados habitualmente en las cubiertas de hormigón: las membranas en rollo y las membranas líquidas o en pasta. Las primeras se colocan mediante un proceso de soldadura sobre la superficie, mientras que las segundas se aplican de manera similar a una pintura.

En ambos casos, señaló que es necesario revisar periódicamente su estado para detectar posibles fisuras o sectores deteriorados. “Si has optado por la membrana en pasta, dale una o dos manos más, es lo aconsejable”, indicó.

También explicó que estas tareas pueden realizarse cada año o cada dos años, según las necesidades del producto y las condiciones de la cubierta. Además, insistió en que las uniones entre las paredes y los techos deben recibir especial atención, porque son lugares donde pueden originarse filtraciones.

Forbice recomendó que estas revisiones sean realizadas por personas con los conocimientos necesarios o por personal especializado.

La importancia de limpiar canaletas, rejillas y desagües

Otro de los aspectos fundamentales es el funcionamiento de las instalaciones pluviales, encargadas de conducir el agua de lluvia hacia los sectores de evacuación. El especialista explicó que las canaletas de los techos de chapa y teja, así como los embudos y las rejillas de las losas, deben mantenerse libres de hojas, tierra y otros elementos que puedan provocar obstrucciones.

Pero aclaró que no alcanza solamente con limpiar los desagües del techo. También es necesario controlar los conductos que llegan hasta el nivel del suelo y las rejillas por donde el agua continúa su recorrido hacia la vía pública.

Según explicó, puede ocurrir que las canaletas y los caños de bajada estén despejados, pero que el agua encuentre una obstrucción en las rejillas inferiores. En esos casos, el sistema pierde capacidad de evacuación y pueden producirse acumulaciones de agua.

Por qué es importante hacer el mantenimiento antes del verano

Forbice señaló que Jujuy presenta una característica climática que permite organizar con anticipación estas tareas: los inviernos suelen ser secos y las precipitaciones comienzan a intensificarse entre noviembre y diciembre.

Por eso, consideró que el período posterior al invierno resulta adecuado para limpiar canaletas, revisar cubiertas y solucionar problemas antes de que lleguen las tormentas. El mantenimiento preventivo, explicó, debería convertirse en una práctica habitual y no realizarse únicamente ante un pronóstico de lluvias intensas.

Tenemos que aprovechar la ventana que nos da el invierno, sostuvo. Tenemos que aprovechar la ventana que nos da el invierno, sostuvo.

Cómo podría afectar El Niño a las viviendas de Jujuy

De acuerdo con lo planteado por el arquitecto, el fenómeno de El Niño podría tener mayor incidencia durante los meses de diciembre, enero y febrero. Su principal preocupación para las viviendas de los Valles y las Yungas es que las precipitaciones se concentren en períodos más breves, lo que podría exigir una mayor capacidad de evacuación de los sistemas pluviales.

En cambio, para la Puna mencionó la posibilidad de estrés hídrico y vientos fuertes, condiciones que requieren otras estrategias de prevención.

“Con El Niño probablemente todas nuestras instalaciones, que son normalmente calculadas para estándares normales, van a ser exigidas con mayores volúmenes en menores tiempos”, advirtió.

Finalmente, Forbice insistió en que revisar las viviendas antes del verano puede ayudar a reducir inconvenientes durante las tormentas y remarcó la necesidad de incorporar el mantenimiento preventivo como un hábito de cuidado del hogar.