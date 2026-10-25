Cómo armar una mochila de emergencia ante lluvias intensas y la llegada de El Niño

El Niño: cómo armar la mochila de emergencia para estar preparado ante la llegada del fenómeno climático

Las lluvias intensas, las crecidas repentinas de los ríos y los cortes de rutas son situaciones que pueden presentarse durante los próximos meses en Jujuy por la temporada estival sumado a la presencia de El Niño . Frente a estos riesgos, especialistas del Instituto de Brigadas de Emergencias del Club Andino Jujuy explicaron cómo preparar una mochila de emergencia y qué recaudos tomar para proteger a la familia ante un evento climático extremo.

País. El Niño en Chaco: más de 500 animales afectados y dramáticos rescates en medio de las inundaciones

País. Ameba "come-cerebros": qué es y cómo se contrae la infección que causó la muerte de un niño en Catamarca

Alfredo Ureta, integrante del Instituto de Brigadas de Emergencias, y Rolando Rubiño, vicepresidente del Club Andino Jujuy, compartieron recomendaciones para actuar ante situaciones que pueden dejar a una persona o familia temporalmente aislada, sin acceso a servicios básicos o con dificultades para trasladarse.

Los especialistas insistieron en que la preparación no busca generar miedo, sino brindar herramientas sencillas para responder mejor ante una emergencia . La prevención cobra especial importancia en una provincia donde las tormentas pueden provocar crecidas rápidas en ríos de montaña y complicaciones en caminos de altura.

Durante la entrevista, los brigadistas explicaron que existen diferentes tipos de mochilas de emergencia:

una de uso cotidiano,

otra pensada para situaciones de aproximadamente 24 horas

una tercera preparada para afrontar hasta 72 horas de dificultades.

Esta última es especialmente importante ante desastres naturales o situaciones que impidan recibir asistencia inmediata. “Es fundamental”, remarcaron al referirse a la necesidad de contar con una mochila preparada en el hogar.

La recomendación de las 72 horas funciona como una referencia de autonomía básica, aunque no significa que la asistencia oficial siempre tarde ese tiempo en llegar. La duración de una emergencia depende del lugar, las condiciones meteorológicas y los recursos disponibles.

Según explicaron, la mochila debe reunir elementos que permitan cubrir necesidades esenciales como hidratación, alimentación, abrigo, primeros auxilios y protección frente al clima.

Entre los principales elementos que recomendaron incluir se encuentran:

Agua potable y alimentos no perecederos, preferentemente listos para consumir y que no requieran cocción.

Ropa de recambio, abrigo y elementos de protección adecuados para la época del año.

Botiquín de primeros auxilios, con medicación personal y materiales básicos para atender heridas.

Linterna, baterías de repuesto y elementos de iluminación.

Una lona impermeable o plástico resistente que pueda utilizarse como refugio temporal.

Cuerdas y otros elementos sencillos para asegurar una protección provisoria.

Artículos de higiene personal y elementos necesarios para cada integrante de la familia.

Los brigadistas también mencionaron calentadores portátiles y elementos para encender fuego. Sin embargo, su utilización requiere precauciones especiales: nunca deben emplearse dentro de carpas, vehículos o ambientes cerrados por el riesgo de incendio e intoxicación por monóxido de carbono.

Además, resulta conveniente incorporar documentación importante protegida del agua, teléfonos de emergencia anotados, un cargador portátil y dinero en efectivo, ya que durante un corte de energía o comunicaciones podrían dejar de funcionar algunos medios de pago.

La mochila debe adaptarse a las necesidades particulares de cada hogar, especialmente cuando hay niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad o integrantes que necesitan medicación diaria.

Crecidas de ríos y cortes de rutas, entre los riesgos de Jujuy

Los especialistas señalaron que la geografía provincial presenta situaciones que requieren especial atención durante los meses de lluvias.

Una de ellas es la crecida de los ríos de montaña, cuyos caudales pueden aumentar rápidamente debido a precipitaciones registradas incluso lejos del lugar donde se encuentra una persona.

“En la provincia ya tenemos experiencia de las crecientes de los ríos de montaña, que crecen sin avisar ”, advirtieron durante la entrevista.

También mencionaron los problemas que pueden registrarse en caminos de la Puna y en rutas de altura, donde una tormenta, una crecida o una nevada pueden interrumpir la circulación y dejar vehículos detenidos durante varias horas.

Por eso, recomendaron que quienes deban viajar lleven agua, alimentos, ropa de abrigo, un botiquín y elementos básicos para afrontar una eventual demora. Antes de salir, también es importante revisar el estado de las rutas y consultar las alertas meteorológicas.

En caso de quedar varado, se debe priorizar la seguridad personal, evitar desplazamientos por zonas peligrosas y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia. No es recomendable intentar cruzar cauces crecidos, aunque el nivel del agua parezca bajo.

Otra recomendación es mantener la mochila en un lugar conocido y de fácil acceso, próximo a una salida segura, sin bloquear las vías de evacuación. Su contenido debe revisarse periódicamente para reemplazar alimentos vencidos, comprobar el funcionamiento de los equipos y adecuar la ropa a la temporada.

El Club Andino Jujuy, que acaba de celebrar sus 83 años de trayectoria, también desarrolla actividades de capacitación y acciones solidarias. Sus representantes destacaron que compartir conocimientos básicos de prevención forma parte de ese compromiso con la comunidad.