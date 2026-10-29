Peregrinos atropellados en Ruta 66: el conductor seguirá en libertad tras la audiencia imputativa

Dr. Alejandro Maldonado - Se realizó la audiencia por el accidente de peregrinos en Ruta 66

Este jueves 29 de octubre se realizó la audiencia imputativa contra el conductor acusado de atropellar a dos peregrinos que caminaban sobre Ruta 66 hacia el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya , durante la última peregrinación del domingo. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional 66, a la altura de la Federación Gaucha, y dejó a dos personas heridas, una de ellas en estado grave.

Jujuy. Hoy se realiza la audiencia imputativa al hombre que atropelló a dos peregrinos en Ruta 66

Jujuy. El conductor que atropelló a los dos peregrinos en la Ruta 66 estaba borracho

El fiscal Alejandro Maldonado, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas de Palpalá, confirmó que el acusado, identificado como Ocampo, continuará en libertad mientras avanza la investigación . También explicó que la calificación legal es provisoria y podría modificarse cuando reciban las historias clínicas de las víctimas.

Maldonado detalló que, por el momento, la causa está caratulada como "lesiones graves por conducción imprudente de un vehículo bajo los efectos del alcohol y sin licencia de conducir", respecto de una de las víctimas. En el caso de la segunda persona atropellada, la pareja del pergrino, la imputación inicial es por "lesiones leves, bajo las mismas circunstancias".

La calificación se estableció a partir de los informes preliminares de los médicos policiales, ya que la Fiscalía todavía no cuenta con la documentación clínica completa de los hospitales donde fueron atendidos los heridos.

"Primariamente, la calificación está como lesiones graves producidas por la conducción imprudente de un vehículo con motor y bajo los efectos del alcohol, y antirreglamentaria por no tener la licencia de conducir" "Primariamente, la calificación está como lesiones graves producidas por la conducción imprudente de un vehículo con motor y bajo los efectos del alcohol, y antirreglamentaria por no tener la licencia de conducir"

Según informó Maldonado, el conductor se abstuvo de prestar declaración y no presentó pruebas de descargo.

El conductor seguirá en libertad mientras avanza la investigación

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la situación procesal del acusado. El fiscal confirmó que no solicitará, por el momento, su prisión preventiva, ya que considera que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Maldonado explicó que el imputado tiene domicilio establecido, trabajo y arraigo en la provincia, condiciones que fueron consideradas al evaluar su situación.

"En este caso no encuentro que haya un peligro de fuga, atento que el señor tiene arraigo en la provincia, tiene domicilio efectivo y tiene trabajo" "En este caso no encuentro que haya un peligro de fuga, atento que el señor tiene arraigo en la provincia, tiene domicilio efectivo y tiene trabajo"

Además, recordó que la legislación establece la libertad durante el proceso como regla general y que la prisión preventiva requiere condiciones específicas que, según su evaluación actual, no se presentan en esta causan fallas mecánicas

Dr. Alejandro Maldonado - Se realizó la audiencia por el accidente de peregrinos en Ruta 66

El fiscal también confirmó que los peritajes realizados hasta el momento no detectaron desperfectos mecánicos en el automóvil involucrado. Según los informes preliminares de Criminalística, el vehículo se encontraba en condiciones de funcionamiento. En cambio, el resultado del control de alcoholemia practicado al conductor fue positivo, con un registro de 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre.

La Fiscalía considera que la conducción bajo los efectos del alcohol y la falta de licencia constituyen circunstancias relevantes para la investigación del atropello.

La imputación podría agravarse según la salud de las víctimas

Maldonado explicó que la calificación legal podría cambiar cuando la Fiscalía reciba las historias clínicas completas de los dos peregrinos. Los informes permitirán determinar con mayor precisión la gravedad de las lesiones y los tiempos estimados de recuperación.

En particular, señaló que si la documentación médica establece un período de curación o incapacidad superior a 30 días para la mujer, su situación podría dejar de encuadrarse como lesiones leves. También indicó que, si se agrava el estado de salud de alguna de las víctimas, podrían evaluarse calificaciones más graves.

La Fiscalía espera recibir la información del Hospital Pablo Soria durante los próximos días o la semana siguiente.

Buscan testigos y realizarán una pericia accidentológica

Mientras aguardan los informes médicos, los investigadores continúan con la búsqueda de testigos presenciales del siniestro. El fiscal señaló que varias personas se detuvieron para asistir a los peregrinos y colaborar con el llamado al 911 hasta la llegada de la Policía y el SAME.

También está pendiente una pericia accidentológica que permitirá reconstruir la trayectoria del automóvil y establecer la velocidad a la que circulaba al momento del impacto.

Con estas medidas, la Fiscalía busca completar las pruebas necesarias para determinar cómo ocurrió el atropello y avanzar en la investigación judicial.