El Paso de Jama sigue cerrado: las nevadas impiden habilitar el tránsito hacia Chile

El Paso de Jama continúa cerrado este jueves 29 de octubre debido a las nevadas que afectan las rutas del norte de Chile . Según el reporte fronterizo difundido durante la mañana, el Complejo Fronterizo Integrado Jama figura como no habilitado, por lo que no se puede realizar el cruce internacional entre Jujuy y el país vecino.

Atención. Cerraron Paso de Jama por la presencia de hielo y nieve en la ruta

La información también advierte sobre el cierre de las rutas chilenas CH-23 y CH-27 , en un contexto de condiciones climáticas que dificultan la circulación en la zona cordillerana. La situación afecta a quienes tenían previsto viajar hacia Chile, tanto por motivos particulares como por actividades vinculadas al transporte internacional.

De acuerdo con la comunicación difundida a las 7:43 de este jueves, el Complejo Fronterizo Integrado Jama permanece no habilitado por las nevadas registradas en el sector chileno . El reporte no establece un horario de reapertura, por lo que quienes tengan previsto cruzar la frontera deberán esperar una nueva actualización sobre las condiciones de circulación. Antes de iniciar el viaje, resulta importante consultar los canales oficiales para conocer si hubo modificaciones en el estado del paso.

Las restricciones no se limitan al Paso de Jama. El mismo comunicado informa que el Complejo Fronterizo Hito Cajón y el Complejo Fronterizo Integrado Sico también se encuentran no habilitados este jueves. De esta manera, los tres cruces mencionados en el reporte presentan restricciones para el tránsito internacional. Las nevadas en las rutas CH-23 y CH-27 son el motivo informado para los cierres, aunque el comunicado no precisa cuándo podrían restablecerse las condiciones para circular.

Recomendaciones para quienes deben viajar a Chile

Ante el cierre del Paso de Jama, se recomienda evitar iniciar viajes hacia la frontera sin confirmar previamente su habilitación. Las condiciones meteorológicas en alta montaña pueden cambiar y las decisiones sobre la circulación dependen de los controles de seguridad y del estado de las rutas.

Por el momento, el último reporte difundido este jueves 29 de octubre mantiene al Paso de Jama, Hito Cajón y Sico como no habilitados, a la espera de nuevas comunicaciones sobre su reapertura.

Combustible en el Paso de Jama

La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.

Distancia desde Susques hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.