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29 de octubre de 2026 - 15:34
País.

Salta: intentó cruzar a Bolivia con más de 3 kilos de cocaína ocultos en un paquete de jabón en polvo

Gendarmería detuvo a un ciudadano boliviano en Salta que llevaba cocaína mezclada con jabón en polvo y café dentro de una mochila.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Salta: intentó cruzar a Bolivia con más de 3 kilos decocaína ocultos en un paquete de jabón en polvo

Salta: intentó cruzar a Bolivia con más de 3 kilos de cocaína ocultos en un paquete de jabón en polvo

Un hombre de nacionalidad boliviana fue detenido en la localidad fronteriza de Aguas Blancas, Salta, cuando intentaba salir de Argentina con más de tres kilos de cocaína ocultos dentro de un paquete de jabón en polvo. La droga estaba mezclada con café y detergente para lavar ropa.

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Cómo descubrieron la cocaína dentro del paquete de jabón

El operativo se desarrolló en un sector conocido como "Los Gomones", donde efectivos de la Sección Reforzada Aguas Blancas, dependiente del Escuadrón Reforzado 20 "Orán", realizaban controles de personas y vehículos con apoyo del Destacamento Móvil 3. Durante las tareas de vigilancia, los uniformados identificaron a un ciudadano boliviano que trasladaba una mochila y pretendía abandonar el territorio argentino para ingresar a Bolivia.

Al inspeccionar sus pertenencias, encontraron un paquete de jabón en polvo que presentaba características sospechosas. El envoltorio estaba cerrado mediante un sistema de envasado al vacío gofrado, lo que llamó la atención de los agentes.

La droga estaba mezclada con café y jabón en polvo

Ante las irregularidades detectadas, los gendarmes abrieron el paquete y encontraron una sustancia granulada de color amarillento, mezclada con jabón en polvo y café. Los efectivos realizaron las pruebas de campo Narcotest, que confirmaron que se trataba de 3 kilos y 55 gramos de cocaína.

Detuvieron al hombre y secuestraron la droga en Salta

Tras confirmar la presencia del estupefaciente, intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, que dispuso la detención del ciudadano boliviano involucrado en el procedimiento. Además, las autoridades ordenaron el secuestro de la totalidad de la cocaína y de un teléfono celular que llevaba el detenido.

La actuación quedó enmarcada en una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos relacionados con estupefacientes en Argentina.

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