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26 de octubre de 2026 - 10:01
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Cronograma de pagos en Salta: fecha de haberes y compensación transitoria

El Gobierno de Salta confirmó que los empleados públicos cobrarán los sueldos de octubre y la compensación transitoria el sábado 31.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El cronograma de pagos de Salta establece el sábado 31 de octubre como fecha de depósito de sueldos para los empleados estatales.

El cronograma de pagos de Salta establece el sábado 31 de octubre como fecha de depósito de sueldos para los empleados estatales.

El Gobierno de Salta confirmó el cronograma de pago de haberes correspondiente a octubre de 2026 para los empleados públicos provinciales. Según informó el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, los sueldos estarán disponibles el sábado 31 de octubre para los trabajadores de Salud, Seguridad, Educación y el resto de la Administración Pública Provincial.

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El pago se realizará en una única jornada para todos los sectores e incluirá también la Compensación Transitoria Docente. De esta manera, tanto los docentes como el personal de las distintas áreas del Estado provincial percibirán sus haberes correspondientes a octubre en la misma fecha.

El sábado 31 de octubre será el pago de los haberes para los empleados públicos de Salta El sábado 31 de octubre será el pago de los haberes para los empleados públicos de Salta

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