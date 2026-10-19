Tragedia en Salta: murió un motociclista tras chocar con un colectivo que viajaba a Jujuy

Un motociclista de 27 años murió este lunes 19 de octubre luego de chocar contra un colectivo de larga distancia que circulaba rumbo a Jujuy . El accidente ocurrió alrededor de las 5.14, sobre la ruta 34 , a la altura del kilómetro 1.134, en inmediaciones del Parque Industrial de General Güemes, en Salta .

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El hecho se registró frente al monumento al Gauchito Gil y provocó un importante operativo de emergencia, con intervención de efectivos policiales, bomberos, personal sanitario y especialistas en accidentología .

Según la información policial, el colectivo circulaba en dirección a Jujuy, mientras que el motociclista avanzaba hacia la rotonda de General Güemes . Tras recibir una alerta del Sistema de Emergencias 911, personal de la Comisaría Primera del Distrito de Prevención 7 acudió al lugar. Al arribar, los profesionales de la salud constataron que el joven de 27 años había fallecido como consecuencia del siniestro .

Producto de la colisión, la motocicleta terminó sobre la banquina y se prendió fuego . Bomberos Voluntarios General Manuel Belgrano trabajaron para extinguir las llamas y controlar la situación. Las tareas finalizaron aproximadamente a las 5.55. Durante el procedimiento, el tránsito sobre ese sector de la ruta nacional 34 permaneció momentáneamente interrumpido para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

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Investigan las causas del choque entre el colectivo y la motocicleta

El comisario Cristian Aguilera, de la División de Prensa y Difusión de la Policía de Salta, informó que el test de alcoholemia realizado al conductor del colectivo arrojó resultado negativo. En cuanto al motociclista, se aguardaban los resultados de los análisis correspondientes.

Una de las hipótesis que analizan los investigadores es que alguno de los vehículos podría haber invadido el carril contrario. Sin embargo, todavía no se determinó cómo ocurrió el impacto ni se establecieron responsabilidades.

Personal del Grupo Técnico de Criminalística realizó las pericias y documentó la escena para reconstruir la mecánica del choque. También intervino Seguridad Vial para ordenar la circulación. La investigación quedó a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1.

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Salta registra 105 muertes por siniestros viales en 2026

Con este nuevo hecho, la provincia de Salta acumula 105 víctimas fatales por siniestros viales en lo que va de 2026, de acuerdo con las cifras informadas. Durante octubre ya se registraron 10 fallecimientos en hechos de tránsito, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido sobre la ruta nacional 34.