lunes 19 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de octubre de 2026 - 17:13
Policiales.

Tragedia en Salta: murió un motociclista tras chocar con un colectivo que viajaba a Jujuy

Un joven perdió la vida este lunes en un accidente ocurrido sobre la ruta nacional 34, en General Güemes, Salta. Tras el impacto, la motocicleta se incendió.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tragedia en Salta: murió un motociclista tras chocar con uncolectivo que viajaba a Jujuy

Tragedia en Salta: murió un motociclista tras chocar con un colectivo que viajaba a Jujuy

Un motociclista de 27 años murió este lunes 19 de octubre luego de chocar contra un colectivo de larga distancia que circulaba rumbo a Jujuy. El accidente ocurrió alrededor de las 5.14, sobre la ruta 34, a la altura del kilómetro 1.134, en inmediaciones del Parque Industrial de General Güemes, en Salta.

Lee además
Tragedia en Salta: murió un nene de 3 años tras ser atropellado por un acoplado
Policiales.

Tragedia en Salta: murió un nene de 4 años tras ser atropellado por un acoplado
Salta superó los 25 mil casos de síndrome gripal: qué edades son las más afectadas
Salud.

Salta superó los 25 mil casos de síndrome gripal: los niños de 5 a 9 años son los más afectados

El hecho se registró frente al monumento al Gauchito Gil y provocó un importante operativo de emergencia, con intervención de efectivos policiales, bomberos, personal sanitario y especialistas en accidentología.

Cómo fue el accidente fatal en la ruta 34

Según la información policial, el colectivo circulaba en dirección a Jujuy, mientras que el motociclista avanzaba hacia la rotonda de General Güemes. Tras recibir una alerta del Sistema de Emergencias 911, personal de la Comisaría Primera del Distrito de Prevención 7 acudió al lugar. Al arribar, los profesionales de la salud constataron que el joven de 27 años había fallecido como consecuencia del siniestro.

Tragedia en Salta: murió un motociclista tras chocar con un colectivo que viajaba a Jujuy

Tragedia en Salta: murió un motociclista tras chocar con un colectivo que viajaba a Jujuy

Producto de la colisión, la motocicleta terminó sobre la banquina y se prendió fuego. Bomberos Voluntarios General Manuel Belgrano trabajaron para extinguir las llamas y controlar la situación. Las tareas finalizaron aproximadamente a las 5.55. Durante el procedimiento, el tránsito sobre ese sector de la ruta nacional 34 permaneció momentáneamente interrumpido para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Investigan las causas del choque entre el colectivo y la motocicleta

El comisario Cristian Aguilera, de la División de Prensa y Difusión de la Policía de Salta, informó que el test de alcoholemia realizado al conductor del colectivo arrojó resultado negativo. En cuanto al motociclista, se aguardaban los resultados de los análisis correspondientes.

Una de las hipótesis que analizan los investigadores es que alguno de los vehículos podría haber invadido el carril contrario. Sin embargo, todavía no se determinó cómo ocurrió el impacto ni se establecieron responsabilidades.

Personal del Grupo Técnico de Criminalística realizó las pericias y documentó la escena para reconstruir la mecánica del choque. También intervino Seguridad Vial para ordenar la circulación. La investigación quedó a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1.

Tragedia en Salta: murió un motociclista tras chocar con un colectivo que viajaba a Jujuy

Tragedia en Salta: murió un motociclista tras chocar con un colectivo que viajaba a Jujuy

Salta registra 105 muertes por siniestros viales en 2026

Con este nuevo hecho, la provincia de Salta acumula 105 víctimas fatales por siniestros viales en lo que va de 2026, de acuerdo con las cifras informadas. Durante octubre ya se registraron 10 fallecimientos en hechos de tránsito, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido sobre la ruta nacional 34.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tragedia en Salta: murió un nene de 4 años tras ser atropellado por un acoplado

Salta superó los 25 mil casos de síndrome gripal: los niños de 5 a 9 años son los más afectados

Maltrato infantil en Salta: el 44% de las medidas de protección se debió a situaciones de violencia

Corte en la frontera entre Salta y Bolivia: bagayeros bloquean el paso por 24 horas

Tragedia en las rutas de Salta: murieron un conductor de 60 años y un motociclista de 70

Lo que se lee ahora
Caso de las mellizas envenenadas en Huacalera.
Juicio.

Caso de las mellizas envenenadas en El Perchel: el acusado es su padre y conocerá sentencia

Por  Federico Franco

Las más leídas

Alerta por viento  (Foto ilustrativa).
Tiempo.

Jujuy bajo alerta amarilla por tres días: anuncian vientos intensos y aumento de temperaturas

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre
Sorteo.

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre

El padre Manuel Alfaro aseguró que la organización del viaje del Papa León XIV continúa, pero aclaró que todavía no existe una comunicación oficial del Vaticano video
Jujuy.

Visita del Papa León XIV a la Argentina: la Iglesia pide esperar la confirmación del Vaticano

Escuela de oficios en Jujuy: se amplió la oferta y ya suman 14 cursos virtuales en la provincia
Capacitación.

Escuela de oficios en Jujuy: se amplió la oferta y ya suman 14 cursos virtuales en la provincia

Alacranes en Jujuy (foto: Conicet) video
Precaución.

Alacranes en Jujuy: cómo reconocer las especies peligrosas y qué hacer ante una picadura

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel