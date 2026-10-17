Salta superó los 25 mil casos de síndrome gripal: los niños de 5 a 9 años son los más afectados

Salta superó los 25 mil casos de síndrome gripal: qué edades son las más afectadas

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que la provincia acumula 25.317 casos de síndrome gripal en lo que va de 2026, con 501 notificaciones durante la última semana epidemiológica analizada. Los niños de entre 5 y 9 años son los más afectados , mientras que las autoridades sanitarias también registraron casos de neumonía, bronquiolitis e internaciones por enfermedades respiratorias.

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Los datos fueron difundidos este sábado 17 de octubre por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica y corresponden a la semana epidemiológica 39, comprendida entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre. El informe permite conocer cómo evolucionan las enfermedades respiratorias en la provincia vecina y cuáles son los grupos de edad que concentran más casos.

De acuerdo con el reporte oficial, los chicos de 5 a 9 años encabezan las notificaciones acumuladas de síndrome gripal, con 3.863 casos, equivalentes al 15,3% del total provincial.

En segundo lugar aparecen los adultos jóvenes de entre 25 y 34 años, con 3.047 casos, seguidos por los adolescentes de 10 a 14 años, con 3.021.

Las autoridades sanitarias también identificaron la circulación de distintos virus respiratorios, entre ellos influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.

Es importante señalar que el síndrome gripal es un cuadro clínico que puede estar asociado a diferentes virus respiratorios. Por eso, las notificaciones no deben interpretarse como casos de influenza confirmados individualmente por laboratorio.

También se registraron neumonías, bronquiolitis e internaciones

El informe epidemiológico incluyó otras enfermedades respiratorias que continúan bajo vigilancia sanitaria en Salta.

Durante la semana analizada se notificaron 130 casos de bronquiolitis en menores de dos años, lo que elevó el acumulado anual a 6.139.

En cuanto a la neumoní a, se registraron 113 casos durante ese período, con un total de 6.692 notificaciones desde comienzos de 2026.

a, se registraron Respecto del COVID-19, no hubo nuevos casos en la semana epidemiológica 39 y el acumulado del año se mantiene en 20.

La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, informó además que 12 pacientes fueron hospitalizados por enfermedades respiratorias durante la semana analizada. Uno de ellos necesitó internación en cuidados intensivos.

En ese mismo período no se registraron nuevas muertes por enfermedades respiratorias. El acumulado provincial informado es de dos fallecimientos en lo que va del año.

Cómo reconocer los síntomas y prevenir enfermedades respiratorias

Ante la circulación de distintos virus, el Ministerio de Salud Pública de Salta recordó la importancia de prestar atención a los síntomas y evitar la automedicación.

La gripe puede provocar fiebre de aparición repentina, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares y un marcado decaimiento.

Estos síntomas permiten diferenciarla de algunos cuadros alérgicos frecuentes durante la primavera, que generalmente no producen fiebre ni dolores musculares generalizados.

Las autoridades sanitarias recomiendan mantener los ambientes ventilados, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar y evitar el contacto cercano con otras personas cuando aparecen síntomas respiratorios.

También remarcan la importancia de la vacunación antigripal, especialmente para niños pequeños, embarazadas, adultos mayores, personal de salud y personas con factores de riesgo.

La vacuna está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación y es gratuita para los grupos contemplados.

Ante fiebre persistente, dificultad para respirar o un deterioro importante del estado general, se debe buscar atención médica.

El último informe de Salta confirma que los virus respiratorios continúan circulando durante la primavera. Por eso, desde Salud insisten en sostener las medidas de prevención y consultar oportunamente ante síntomas compatibles con una infección.