Ferias, música y paseos: qué hacer en Jujuy, Salta y Tucumán este fin de semana

Jujuy, Salta y Tucumán tendrán un fin de semana con ferias, música, gastronomía y paseos para disfrutar en familia. Durante el sábado 17 y domingo 18 de octubre , las propuestas incluirán encuentros culturales, artesanías y actividades al aire libre.

El Día de la Madre, que se celebra este domingo , marcará buena parte de la programación. En Jujuy habrá ferias y una serenata; Salta sumará sabores y danzas de distintas colectividades, mientras que Tucumán ofrecerá paseos, talleres y encuentros en sus parques.

El sábado 17, de 8 a 20 , el Multiespacio General Arias , en San Salvador de Jujuy, recibirá una edición especial de la Feria Campesina Pucará por el Día de la Madre. Con entrada gratuita, habrá productores, artesanos, gastronomía, música, ballets y sorteos para las madres.

El Multiespacio Santa Rita , ubicado en Monroy esquina prolongación Eva Perón , tendrá propuestas culturales y recreativas durante las dos jornadas. El sábado, las actividades se desarrollarán de 16 a 20 , con una mateada folclórica. El domingo continuarán de 9 a 12.30 , con el cierre de la programación familiar. El acceso será gratuito.

Paseo artesanal y serenata en Alto Comedero

El domingo 18, el Parque Urbano y Acuático de Alto Comedero, sobre avenida La Intermedia, será escenario de una celebración por el Día de la Madre. El paseo artesanal comenzará a las 16 y la serenata está prevista para las 20. La propuesta incluirá música en vivo, sorteos y actividades familiares, con entrada gratuita.

Manka Fiesta en La Quiaca

La Manka Fiesta 2026 reunirá artesanías, gastronomía puneña y tradiciones ancestrales. Las actividades del sábado tendrán como puntos de encuentro el Complejo Cultural Manka Fiesta y la Plaza Centenario. La programación comenzará a las 8.30, con el concurso Manka Fiesta de Antaño. A las 10 se realizará el acto protocolar y, desde las 10.30, la inauguración, la challada y la ceremonia a la Pachamama.

A las 12.30 será el turno del Encuentro de Saberes y Sabores. Las actividades públicas serán de acceso libre.

Manka Fiesta, la fiesta de las ollas.

Salta: sabores del mundo y artesanías para regalar

Feria de las Colectividades

El sábado 17, de 18 a 0, la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal, en avenida Paraguay 1240, recibirá la Feria de las Colectividades, con entrada libre y gratuita. Participarán más de 25 países, con gastronomía internacional, artesanías, trajes tradicionales, música y danzas. Los espectáculos de danzas tradicionales comenzarán a las 20.

Feria “Regalá Artesanías Auténticas”

La Casa de la Cultura, ubicada en Caseros 460, será otra de las opciones para recorrer el sábado, de 10 a 21, con acceso gratuito. La feria reúne artesanías salteñas realizadas en textiles, cerámica, cuero, madera y platería, entre otros materiales. También será una alternativa para quienes busquen un regalo por el Día de la Madre. La propuesta estará disponible hasta el 31 de octubre.

Un paseo por Plaza Güemes

Para el domingo, la Feria de Artesanías de Plaza Güemes será una opción para recorrer puestos y conocer el trabajo de los artesanos durante una salida en familia.

Tucumán: actividades al aire libre y ferias en los parques

Bicicletas acuáticas en el Parque 9 de Julio

El sábado habrá paseos gratuitos en bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel, dentro del Parque 9 de Julio. La actividad funcionará de 10 a 13 y de 15 a 20. Para participar será necesario llevar DNI. Los paseos se suspenderán en caso de lluvia.

Visitas al Campus Educativo Ambiental

El Campus Educativo Ambiental Yolanda Ortiz, ubicado en Lamadrid 3700, abrirá el sábado y el domingo de 15 a 19. Con entrada gratuita, ofrecerá visitas guiadas y actividades ambientales para compartir en familia.

Feria Manos que Crean

El sábado, de 18 a 21.30, la Plaza Libertad, en Alberdi 150, recibirá la Feria Manos que Crean. Habrá artesanías, baile, folclore y talleres culturales, con acceso gratuito.

Ferias en los parques Avellaneda y El Provincial

Durante el sábado, de 18 a 0, el Parque El Provincial tendrá una Feria de Emprendedores y un Paseo Gastronómico. En el mismo horario, el Parque Avellaneda sumará una Feria de Artesanos y una Feria Gourmet, esta última sobre calle Asunción. Todas serán de acceso libre.

Las propuestas del domingo en Tucumán

El Día de la Madre también tendrá distintas opciones para pasear durante la tarde y la noche:

Feria Manantial Sur: de 16 a 21, en avenida Palavecino entre Constitución y Pueyrredón.

de 16 a 21, en avenida Palavecino entre Constitución y Pueyrredón. Feria Parque 9 de Julio: de 17 a 23, en avenida Soldati al 300.

de 17 a 23, en avenida Soldati al 300. Feria Gourmet del Parque Avellaneda: de 17 a 0, sobre calle Asunción.

de 17 a 0, sobre calle Asunción. Feria de Artesanos del Parque Avellaneda: de 18 a 0, sobre avenida Mate de Luna.

de 18 a 0, sobre avenida Mate de Luna. Feria de Emprendedores del Parque El Provincial: de 18 a 0, en avenida Roca y Chacabuco.

de 18 a 0, en avenida Roca y Chacabuco. Paseo Gastronómico del Parque El Provincial: de 18 a 0, en avenida Roca y 9 de Julio.

City tour gratuito

A las 16, desde Plaza Independencia, saldrá un recorrido que incluirá el Cementerio del Oeste y otros lugares históricos, institucionales y religiosos de la ciudad. La actividad será gratuita, con inscripción previa, y tendrá una duración aproximada de dos horas.

Tango y Bondi Milonguero

El Complejo Ledesma, en 25 de Mayo y avenida Sarmiento, tendrá un taller de tango a las 19.30 y una jornada del Bondi Milonguero desde las 20.30. Ambas propuestas serán gratuitas.