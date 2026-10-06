Día de la Madre 2026: cuándo se celebra y cuánto falta en Argentina.

En Argentina, el Día de la Madre tiene una fecha que varía de un año a otro, ya que la tradición indica que se festeja el tercer domingo de octubre. La jornada suele estar marcada por los encuentros familiares y un fuerte movimiento en comercios y restaurantes.

El Día de la Madre se celebrará en Argentina el domingo 18 de octubre de 2026 . Como ocurre cada año, la fecha corresponde al tercer domingo de octubre , por lo que no se mantiene fija de un calendario a otro.

La jornada suele ser una oportunidad para los encuentros familiares , los homenajes y los distintos gestos de cariño hacia las madres.

El origen de la celebración en octubre está relacionado con una tradición religiosa . En 1931, el papa Pío XI fijó el 11 de octubre como el día de la Divina Maternidad de María , en alusión a la proclamación de María como Madre de Cristo en el Concilio de Éfeso, ocurrido en el año 431. En Argentina, esta fecha terminó asociándose con el homenaje a las madres y, con el tiempo, el festejo se trasladó al domingo más cercano .

La tradición fue cambiando con el paso del tiempo hasta quedar fijada en el tercer domingo de octubre, más allá de su origen vinculado con la religión. Según los antecedentes históricos, inicialmente se contemplaba celebrar el Día de la Madre el domingo anterior o posterior al 11 de octubre para favorecer los encuentros familiares.

Con los años, esa modalidad se transformó en la fecha que rige actualmente en Argentina, que se diferencia de la mayoría de los países que lo festejan durante mayo.

Día de la Madre: por qué la fecha es distinta en otros países

Las distintas fechas del Día de la Madre a nivel mundial tienen su origen en una combinación de acontecimientos históricos, tradiciones religiosas y movimientos sociales. En Estados Unidos, Anna Jarvis fue una de las principales impulsoras de la versión moderna de la celebración: tras la muerte de su madre en 1905, promovió un día dedicado a homenajearla.

El movimiento cobró fuerza hasta que, en 1914, el presidente Woodrow Wilson estableció oficialmente el segundo domingo de mayo como Mother's Day. Con el tiempo, esta fecha fue adoptada por numerosos países, entre ellos Brasil, Chile, Alemania y Japón.

Paradójicamente, Jarvis terminó enfrentándose a la creciente comercialización de la celebración y la cuestionó públicamente antes de morir en 1948.

Las diferencias en el calendario también se observan en otras partes del mundo, donde el Día de la Madre adoptó fechas particulares de acuerdo con las tradiciones de cada país. En España, por ejemplo, la celebración tiene lugar el primer domingo de mayo y está vinculada con la tradición religiosa del llamado "mes de María".

En varios países de Europa del Este, en tanto, el festejo se realiza el 8 de marzo, una fecha que coincide con el Día Internacional de la Mujer. Con el paso del tiempo, ambas celebraciones quedaron vinculadas y dieron lugar a una tradición diferente a la que existe en otras regiones.

Por su parte, en distintas naciones árabes, como Egipto, Líbano, Marruecos y Arabia Saudita, el Día de la Madre se celebra el 21 de marzo, coincidiendo con el comienzo de la primavera en el hemisferio norte. De esta manera, la fecha también quedó asociada con el inicio de una nueva estación.