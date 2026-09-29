Salta confirmó 2.440 casos de chikungunya con incremento en mujeres

El último período de vigilancia epidemiológica dejó 2.440 casos confirmados de chikungunya en Salta, con una marcada concentración de contagios en el norte provincial. Los departamentos San Martín, Orán y Anta reunieron el 95% de los positivos , según el relevamiento difundido por el Ministerio de Salud Pública salteño.

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Los datos corresponden al período comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de julio de 2026 . Durante esos meses fueron notificados 4.488 casos sospechosos , de los cuales 2.440 terminaron confirmándose.

El informe también permite dimensionar el crecimiento registrado durante esta temporada. En el período de vigilancia 2024-2025 Salta no había confirmado casos de chikungunya , mientras que en 2023-2024 se habían contabilizado 318.

La distribución territorial muestra una fuerte incidencia en el norte de Salta. San Martín registró 1.266 casos , convirtiéndose en el departamento más afectado. Le siguieron Orán, con 828; y Anta, con 225 . Entre los tres concentraron aproximadamente el 95% de todos los positivos de la provincia.

Casos según localidad

San Martín: 1.266 casos.

1.266 casos. Orán: 828.

828. Anta: 225.

225. Capital: 60.

60. Rivadavia: 35.

35. General Güemes: 11.

11. Iruya: 4.

4. Rosario de Lerma: 3.

3. Cerrillos: 3.

3. Metán: 3.

3. La Candelaria: 1.

1. Rosario de la Frontera: 1.

El primer caso correspondiente a este período había sido registrado el 23 de enero de 2026. Posteriormente, la curva epidemiológica comenzó a crecer de manera progresiva desde la semana 7 y alcanzó sus niveles más altos entre las semanas epidemiológicas 13 y 18.

Los mayores picos se produjeron durante las semanas 15 y 16, cuando Salta superó los 300 casos semanales. Desde la semana 19 comenzó un descenso sostenido, aunque continuaron apareciendo positivos durante las últimas semanas analizadas.

El 55% de los casos fueron mujeres

Otro de los datos que dejó el relevamiento está relacionado con la distribución por sexo. De los 2.440 positivos, 1.340 correspondieron a mujeres, equivalentes al 55%, mientras que 1.100 fueron varones, el 45% restante.

Por edades, el mayor impacto se observó entre los 35 y 65 años, con 852 positivos, equivalentes al 34,9% del total.

También se contabilizaron 562 casos entre adolescentes de 10 a 19 años y otros 524 entre personas de 20 a 34 años. El relevamiento incluyó contagios en prácticamente todas las franjas etarias, desde recién nacidos hasta mayores de 65 años. Durante el período se detectaron además dos casos de transmisión vertical en recién nacidos, ambos residentes en Embarcación.

Salud Pública también notificó una muerte asociada a chikungunya. Se trató de un hombre de 68 años, también residente en Embarcación.

Un dato llamativo: no hubo casos confirmados de dengue

Mientras chikungunya tuvo una circulación considerable, el comportamiento del dengue fue diferente. Durante la vigilancia 2025-2026 se notificaron 5.551 casos sospechosos de dengue en Salta, pero ninguno terminó confirmado. Tampoco hubo casos de zika ni fiebre amarilla durante el período analizado.

La diferencia también es significativa al observar temporadas anteriores: en 2024-2025 Salta había registrado 26 casos de dengue y en 2023-2024 había contabilizado 26.019 positivos.

Con el cierre de este período epidemiológico, las autoridades sanitarias salteñas ya comenzaron a preparar las acciones correspondientes a la nueva temporada de enfermedades transmitidas por mosquitos, con especial atención sobre las zonas donde se produjo la mayor circulación.