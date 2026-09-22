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22 de septiembre de 2026 - 10:00
Salud.

Dengue, gripe y chikungunya: qué muestra el último panorama epidemiológico de Jujuy

El Boletín Epidemiológico Nacional presenta datos sobre la circulación de influenza y la situación del dengue y la chikungunya en Jujuy y el NOA.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Boletín Epidemiológico Nacional notificó el hallazgo. Los datos del informe oficial y cómo fue la detección de ANLIS Malbrán.
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El informe presenta datos sobre la circulación de virus respiratorios y el seguimiento de enfermedades transmitidas por mosquitos. Entre los puntos destacados aparecen el fuerte predominio de la influenza A(H3N2) en las muestras estudiadas de Jujuy, el impacto que tuvo la chikungunya durante el primer semestre y el comienzo de una nueva temporada de vigilancia del dengue.

Qué pasó con la gripe en Jujuy

Uno de los principales datos del boletín corresponde a la circulación de influenza. Según el análisis realizado por el Laboratorio Nacional de Referencia, durante las primeras 33 semanas de 2026 se estudiaron 134 muestras procedentes de Jujuy.

De ese total:

  • 127 correspondieron a influenza A(H3N2).
  • Seis correspondieron a influenza B.
  • Una muestra resultó negativa.
  • No se identificaron muestras de influenza A(H1N1) entre las analizadas.

De esta manera, la influenza A(H3N2) estuvo presente en casi el 95% de las muestras de Jujuy estudiadas por el laboratorio nacional. Dentro de este grupo también se identificaron diferentes subclados del virus, incluido el denominado J.2.4.1/K, predominante en el país durante 2026. Cabe mencionar que los datos corresponden exclusivamente a las muestras remitidas al Laboratorio Nacional de Referencia y no representan la totalidad de personas que tuvieron gripe en la provincia.

Gripe.

Gripe.

La temporada de gripe comenzó antes en el NOA

El Boletín Epidemiológico Nacional también advierte que durante 2026 el aumento de los casos de influenza comenzó de forma más temprana en las regiones del NOA y el Sur. Posteriormente, la circulación se extendió hacia el resto del territorio argentino.

El incremento de casos comenzó alrededor de la semana epidemiológica 10 y alcanzó su punto máximo entre las semanas 21 y 22. En las últimas semanas contempladas por el documento, las notificaciones mostraron una tendencia descendente en todas las regiones.

A nivel nacional predominó la influenza A(H3N2), aunque hacia el final del período analizado también se detectó un aumento proporcional de influenza B, particularmente del linaje Victoria. El NOA aportó el 29% de las muestras positivas de influenza derivadas al Laboratorio Nacional de Referencia. Fue la segunda región con mayor participación, detrás del Centro, que concentró el 40%.

Dengue: la situación registrada en Jujuy

El informe también presenta los primeros datos de la temporada de dengue 2026/2027, que comenzó en la semana epidemiológica 31.

Entre las semanas 31 y 35, Jujuy acumuló 25 notificaciones relacionadas con dengue:

  • 13 fueron descartadas.
  • 11 permanecían como casos sospechosos en estudio.
  • No había casos confirmados.
  • La tabla nacional consignaba un caso probable sin antecedente de viaje.

En total, el NOA registró 117 notificaciones durante ese período. De ellas, 91 permanecían bajo investigación, 22 habían sido descartadas y cuatro figuraban como probables. Ninguna provincia de la región presentaba casos confirmados de dengue.

En todo el país se notificaron 480 casos sospechosos durante la semana epidemiológica analizada. Solamente dos fueron confirmados: ambos tenían antecedente de viaje a Brasil, residían en la provincia de Buenos Aires y correspondían al serotipo DENV-3.

El Ministerio de Salud indicó que los datos sugieren una interrupción de la transmisión viral autóctona sostenida en Argentina. Sin embargo, recomendó mantener una vigilancia intensificada ante la posibilidad de ingreso de nuevos serotipos mediante casos importados.

Cómo evolucionó la chikungunya en Jujuy y el NOA

La chikungunya fue otra de las enfermedades con impacto regional durante 2026. El boletín señala que durante el primer semestre Argentina atravesó un brote que afectó principalmente al NOA, con predominio de casos en Salta, Tucumán y Jujuy. El pico de notificaciones se produjo durante la semana epidemiológica 16. A partir de ese momento comenzó un descenso progresivo y sostenido.

Para la nueva temporada 2026/2027, Jujuy había registrado 16 notificaciones:

  • Nueve permanecían como casos sospechosos en estudio.
  • Siete habían sido descartadas.
  • No se registraban casos confirmados ni probables.

En el NOA se concentraron 82 de las 103 notificaciones de chikungunya registradas en todo el país, es decir, cerca del 80%. La región también reunía 62 de los 80 casos sospechosos que permanecían bajo investigación.

El único caso confirmado de chikungunya correspondiente a la nueva temporada fue detectado en el departamento de Orán, Salta. La provincia vecina también registró cinco casos probables en los departamentos General San Martín, Orán y Rivadavia. Por su cercanía geográfica y el movimiento habitual de personas entre ambas provincias, la situación resulta relevante para la vigilancia sanitaria en Jujuy.

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