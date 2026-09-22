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22 de septiembre de 2026 - 07:55
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Dengue: hoy continúa el operativo de descacharrado en Jujuy

Dengue y prevención: Salud continúa hoy con el descacharrado en Los Huaicos y otros sectores para eliminar criaderos del mosquito.

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Por  Judith Girón
Dengue: operativo de descacharrado en Jujuy

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Los equipos de Salud trabajan en conjunto con municipios, centros vecinales y la comunidad para eliminar posibles criaderos y reforzar las medidas de prevención, especialmente ante la llegada de la temporada de mayores temperaturas y humedad.

Cronograma de descacharrado

Todos los operativos comenzarán a las 8:30 horas.

  • Martes 22 de septiembre: CAPS Huaico – barrio Los Huaicos.
  • Miércoles 23 de septiembre: Puesto de Salud Ocloyas – localidades de Ocloyas y Tilquiza.
  • Jueves 24 de septiembre: CAPS Che Guevara – barrios 110 Viviendas, 40 Viviendas, Loteo SICOM y El Amanecer.
  • Viernes 25 de septiembre: CAPS Los Perales – barrio Los Perales.
  • Martes 29 de septiembre: CAPS San Francisco de Álava – barrio San Francisco de Álava.
  • Miércoles 30 de septiembre: APS Hospital Snopek – barrio Alto Comedero, sector B2.
  • Jueves 1 de octubre: CAPS León – localidad de León.
Lucha contra el dengue y el descacharrado (Foto ilustrativa)

Lucha contra el dengue y el descacharrado (Foto ilustrativa)

La prevención también depende de la comunidad

Desde Salud remarcaron la importancia de eliminar de los hogares cualquier recipiente que pueda acumular agua y favorecer la reproducción del mosquito.

El descacharrado consiste en eliminar objetos y recipientes que puedan acumular agua, ya que pueden convertirse en criaderos del mosquito.

Además de estas tareas, los equipos colocan ovitrampas para identificar y monitorear los sectores donde se registra mayor desarrollo de huevos de mosquitos.

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