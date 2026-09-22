Dengue: hoy continúa el operativo de descacharrado en Jujuy

Dengue: operativo de descacharrado en Jujuy

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que la provincia continúa sin casos de dengue y que se mantienen las acciones de prevención para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y de otras infecciones como chikungunya y zika.

Los equipos de Salud trabajan en conjunto con municipios, centros vecinales y la comunidad para eliminar posibles criaderos y reforzar las medidas de prevención, especialmente ante la llegada de la temporada de mayores temperaturas y humedad.

Cronograma de descacharrado Todos los operativos comenzarán a las 8:30 horas.

Martes 22 de septiembre: CAPS Huaico – barrio Los Huaicos.

CAPS Huaico – barrio Los Huaicos. Miércoles 23 de septiembre: Puesto de Salud Ocloyas – localidades de Ocloyas y Tilquiza.

Puesto de Salud Ocloyas – localidades de Ocloyas y Tilquiza. Jueves 24 de septiembre: CAPS Che Guevara – barrios 110 Viviendas, 40 Viviendas, Loteo SICOM y El Amanecer.

CAPS Che Guevara – barrios 110 Viviendas, 40 Viviendas, Loteo SICOM y El Amanecer. Viernes 25 de septiembre: CAPS Los Perales – barrio Los Perales.

CAPS Los Perales – barrio Los Perales. Martes 29 de septiembre: CAPS San Francisco de Álava – barrio San Francisco de Álava.

CAPS San Francisco de Álava – barrio San Francisco de Álava. Miércoles 30 de septiembre: APS Hospital Snopek – barrio Alto Comedero, sector B2.

APS Hospital Snopek – barrio Alto Comedero, sector B2. Jueves 1 de octubre: CAPS León – localidad de León. Lucha contra el dengue y el descacharrado (Foto ilustrativa) La prevención también depende de la comunidad Desde Salud remarcaron la importancia de eliminar de los hogares cualquier recipiente que pueda acumular agua y favorecer la reproducción del mosquito.

El descacharrado consiste en eliminar objetos y recipientes que puedan acumular agua, ya que pueden convertirse en criaderos del mosquito. Además de estas tareas, los equipos colocan ovitrampas para identificar y monitorear los sectores donde se registra mayor desarrollo de huevos de mosquitos.

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