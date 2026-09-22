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22 de septiembre de 2026 - 08:30
Jujuy.

Habilitaron el Paso de Jama después de cinco días: piden circular con precaución por la nieve

El Paso de Jama volvió a quedar habilitado este martes. La temperatura es de -4°C y hay tramos de la ruta con hielo y nieve sobre la calzada.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El reporte actualizado indica que las condiciones generales permiten la circulación, aunque existen varios tramos que requieren especial atención. Entre los kilómetros 50 y 51 se registra hielo y nieve sobre el lado izquierdo de la calzada. En tanto, entre los kilómetros 53 y 54 hay hielo y nieve sobre toda la calzada, situación que vuelve a repetirse entre los kilómetros 55,6 y 57,3. Desde el kilómetro 58 hasta el Paso de Jama, la ruta se encuentra transitable.

Temperatura bajo cero en la zona

Durante las primeras horas de este martes, la temperatura informada en la zona era de -4°C, con cielo despejado y viento leve. Por las condiciones propias de la alta montaña y la presencia de hielo, se recomienda mantener baja velocidad, respetar las indicaciones y extremar las precauciones durante todo el recorrido.

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