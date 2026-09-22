Habilitaron el Paso de Jama después de cinco días: piden circular con precaución por la nieve

Habilitaron el Paso de Jama, pero piden circular con precaución

El Paso de Jama quedó habilitado este martes 22 de septiembre para todo tipo de tránsito y en ambos sentidos, aunque las autoridades recomendaron circular con precaución por la presencia de hielo y nieve en distintos sectores de la Ruta CH-27. El horario informado para el funcionamiento del complejo fronterizo es de 8 a 20, tanto para Argentina como para Chile.

Hielo y nieve en la Ruta CH-27 El reporte actualizado indica que las condiciones generales permiten la circulación, aunque existen varios tramos que requieren especial atención. Entre los kilómetros 50 y 51 se registra hielo y nieve sobre el lado izquierdo de la calzada. En tanto, entre los kilómetros 53 y 54 hay hielo y nieve sobre toda la calzada, situación que vuelve a repetirse entre los kilómetros 55,6 y 57,3. Desde el kilómetro 58 hasta el Paso de Jama, la ruta se encuentra transitable.

Temperatura bajo cero en la zona Durante las primeras horas de este martes, la temperatura informada en la zona era de -4°C, con cielo despejado y viento leve. Por las condiciones propias de la alta montaña y la presencia de hielo, se recomienda mantener baja velocidad, respetar las indicaciones y extremar las precauciones durante todo el recorrido.

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