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22 de septiembre de 2026 - 07:52
Historias.

De las cámaras de su abuelo a la era de la inteligencia artificial: la historia del jujeño Emanuel Coria

El fotógrafo habló con TodoJujuy sobre su vocación familiar, los cambios tecnológicos y el desafío de diferenciarse frente al avance de los celulares.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Fotografo

La pasión de Emanuel Coria por la fotografía comenzó mucho antes de que se convirtiera en su oficio. Creció rodeado de cámaras gracias a su abuelo, quien también era fotógrafo, y desde pequeño comenzó a experimentar con los equipos que encontraba a su alcance.

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Mi abuelo era fotógrafo, entonces nací en un contexto en el que las cámaras estaban ahí. Jugaba con ellas”, recordó en diálogo con TodoJujuy. Algunos de aquellos equipos todavía permanecen en su poder, mientras que otros fueron entregados para que pudieran ser conservados como parte del archivo histórico de los fotógrafos de otras épocas.

El desafío de fotografiar en la era de los celulares

Emanuel trabaja principalmente en sesiones de fotos destinadas a redes sociales, aunque también busca experimentar con diferentes cámaras, estilos y escenarios. En un contexto en el que muchas personas utilizan el celular para registrar celebraciones y momentos importantes, reconoció que la profesión atraviesa nuevos desafíos. Su manera de diferenciarse pasa por la edición, la creatividad y la experiencia que ofrece durante cada sesión.

Trato siempre de editar de una manera diferente para que las personas estén a gusto”, explicó. Para Coria, una buena fotografía no depende únicamente de la cámara o de la técnica. También es necesario generar confianza con quien está frente al lente. “Hay que conectar con la otra persona. Hay personas con las que puede ser más difícil, pero hay que darles tiempo y después todo fluye”, señaló.

Su relación con la inteligencia artificial

La llegada de la inteligencia artificial también modificó algunas tareas vinculadas con la fotografía y la edición. Coria admitió que inicialmente miraba estas herramientas con cierta resistencia, aunque luego comenzó a incorporarlas de manera limitada en su trabajo. “Al principio estaba un poco enemistado con la inteligencia artificial, pero ahora la uso a veces para los fondos y esas cuestiones”, contó.

Pese al crecimiento de estas tecnologías y de las imágenes generadas o modificadas digitalmente, el fotógrafo continúa apostando por la mirada personal, la experimentación y el vínculo humano como elementos centrales de su oficio.

Nuevos paisajes y el sueño de volver a Buenos Aires

Después de trabajar especialmente con retratos y sesiones para redes sociales, Emanuel atraviesa una etapa de búsqueda. Actualmente quiere explorar otros tipos de fotografía, viajar y registrar nuevos paisajes. Uno de sus proyectos es volver a Buenos Aires, donde ya pasó una temporada tomando fotografías urbanas en lugares como el Congreso y el Obelisco.

Mi sueño actualmente es volver a Buenos Aires, hacer fotografía urbana y conocer nuevos amigos”, expresó. Además, mostró distintos objetos relacionados con la historia de la fotografía. Entre ellos presentó un antiguo soporte para cámaras, similar a un palo de selfie, que tendría cerca de 100 años, y un recipiente utilizado antiguamente para guardar rollos de 35 milímetros.

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