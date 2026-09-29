La Anmat prohibió la venta de una conocida marca de limpieza

La Anmat prohibió la venta de los productos de una marca de limpieza.

Mediante la Disposición 6173/2026 , difundida este martes a través del Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) resolvió impedir la comercialización y utilización de todos los artículos pertenecientes a una marca de productos de limpieza.

Salud. La ANMAT retiró del mercado un raticida y prohibió su venta en todo el país

La medida se tomó debido a que ninguno de ellos contaba con la correspondiente inscripción ante el organismo y, además, no pudo determinarse la existencia de un establecimiento autorizado que estuviera a cargo de su fabricación.

La empresa involucrada es B&T Química , dedicada a la provisión de artículos destinados a la limpieza. De acuerdo con lo señalado por la Anmat en la disposición, el organismo tomó conocimiento del caso a partir de una denuncia que advertía sobre la venta de productos de la marca que no contaban con la inscripción correspondiente.

A partir de esa presentación, se puso en marcha una investigación que permitió determinar que la firma ofrecía a través de redes sociales y plataformas digitales distintos desinfectantes, productos de limpieza y aromatizantes .

Posteriormente, el organismo constató que los artículos no contaban con inscripción ante la Anmat y tampoco pudo determinar la existencia de un establecimiento habilitado que figurara como responsable de su elaboración.

¿Qué informó ANMAT sobre la medida?

Ante esta situación, la Anmat dispuso una medida preventiva y señaló: “En consecuencia, a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de productos domisanitarios no inscriptos, del que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos se toman medidas precautorias”.

Por otro lado, el organismo señaló que la decisión de prohibir los productos respondió a la falta de documentación y registros necesarios para comprobar que fueron elaborados de manera legítima y que estuvieron sujetos a los controles establecidos por la normativa vigente. Además, se dispuso la instrucción de un sumario sanitario para avanzar con las actuaciones correspondientes.

“Desde el punto de vista procedimental las medidas sugeridas por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud resultan conforme a derecho como así también razonables y proporcionadas de acuerdo a la naturaleza del hecho relevado”, acotó.

Otros productos de limpieza prohibidos por ANMAT

Pocos días antes, la Anmat había adoptado una medida similar al impedir la comercialización de la totalidad de los artículos pertenecientes a otra marca de productos de limpieza, luego de detectar distintas irregularidades.

En aquel caso, la disposición alcanzó a todos los lotes de los productos de Desolimp, incluidos aquellos identificados como desinfectantes, limpiadores, aguas lavandinas, productos para el acabado de superficies, desengrasantes, artículos destinados al tratamiento del agua de piscinas e insecticidas. La medida también comprendió cualquier otro producto domisanitario elaborado por la firma.

Asimismo, la medida alcanzó a todos los artículos domisanitarios comercializados bajo la marca Lenis, entre ellos limpiadores, desengrasantes, repelentes ambientales, productos destinados al tratamiento y acabado de superficies, desinfectantes, aguas lavandinas y productos utilizados para el mantenimiento del agua de piscinas. La disposición también incluyó cualquier otro producto de uso domisanitario perteneciente a la firma.

En esta oportunidad, la Anmat comprobó que los productos en cuestión no contaban con la inscripción correspondiente y que tampoco figuraba un establecimiento habilitado que asumiera la responsabilidad por su elaboración. Ante estas irregularidades, el organismo dispuso impedir tanto su fabricación como su comercialización.